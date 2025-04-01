Almanya savaşa hazırlanıyor! Genelkurmay Başkanı uyardı: Gerçek bir tehdit!

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Almanya'da parlamento savunma harcamalarını sıkı borçlanma kurallarından muaf tutma kararı aldıktan sonra ordu büyük bir yatırım artışı için onay aldı.

"NATO 4 YIL İÇİNDE GELMESİ MUHTEMEL BİR SALDIRIYA HAZIR OLMALI"

BBC'ye konuşan Almanya Genelkurmay Başkanı Carsten Breuer, Rusya'nın saldırganlığının Ukrayna ile sınırlı kalmayacağını düşündüğünü ve bu yüzden bu kaynak artışına acil bir şekilde ihtiyaç duyulduğunu söylüyor:

"Rusya tarafından tehdit ediliyoruz. Putin tarafından tehdit ediliyoruz. Bunu savuşturmak için ne gerekiyorsa yapmak zorundayız."

Breuer, NATO'nun da dört yıl içinde gelmesi muhtemel bir saldırıya hazır olması gerektiğini belirtiyor:

"Mesele, hazırlanmak için ne kadar zamana ihtiyaç duyduğum değil, Putin'in bize hazırlanmak için ne kadar zaman tanıyacağı. Ne kadar erken hazırlanırsak o kadar iyi olur."



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Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, Almanya'daki düşünce tarzını kökten değiştirmiş.

İnsanlar onlarca yıl boyunca, Almanya'nın Avrupa'da geçmişte çıkardığı savaşlar nedeniyle askeri gücü reddeden bir anlayışla yetiştirildi.

Berlin'den ABD merkezli düşünce kuruluşu German Marshall Fund'dan Markus Ziener bu durumu "İki dünya savaşı başlattık. İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminden bu yana 80 yıl geçmiş olsa da Almanya'nın çatışmalara dahil olmaması fikri pek çok kişinin DNA'sına işlemiş durumda" sözleri ile anlatıyor.

BERLİN'iN RUSYA POLİTİKASI İŞE YARAMADI

Almanya'nın Rusya konusunda spesifik bir politikası vardı. Polonya ve Baltık ülkeleri Moskova'yla yakınlaşmaya karşı uyarılar yapıp savunma harcamalarını artırırken Berlin, eski başbakan Angela Merkel döneminde Rusya'yla iş yapmanın durumu değiştirebileceğini düşünüyordu.

BBC'ye göre, Almanya ozmoz yöntemiyle Rusya'yı demokratikleştirebileceğini düşündü. Fakat Rusya parayı alıp Ukrayna'yı işgal etti.

Bunun üzerine Şubat 2022'de Başbakan Olaf Scholz, "Putin gibi savaş kışkırtıcılarına karşı" orduya 100 milyar euroluk yatırım yapacağını açıkladı.Fakat General Breuer bunun yetersiz olduğunu söylüyor:

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"Yollardaki çukurları doldurmamıza ancak yetti. Durum epey kötü."



Kendilerinin aksine, Rusya'nın hem cephedeki hem de cephanelikteki silahlar ve ekipmanlar için büyük harcamalar yaptığını vurgulayan General Breuer Rusya'nın siber saldırılardan sabotaja ve Alman askeri tesisleri üzerinde kimliği tespit edilemeyen insansız hava araçlarına kadar uzanan hibrit savaş uygulamalarına da dikkat çekti.

Buna Putin'in agresif söylemleri de eklenince "tehlikeli bir karışım" ortaya çıktığını belirten general, "Batı dünyasının aksine Rusya dar bir çerçeveden bakmıyor. Burada artık barış ve savaş gibi iki ayrı uçtan söz edemeyiz. Hibrit savaşla başlayan, sonra şiddetlenen, sonra tekrar durulan bir savaş var.Bu nedenle gerçek bir tehditle karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum." ifadelerini kullandı ve Almanya'nın hızla harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

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HER ŞEYİN ÇOK AZINA SAHİP

General Breuer'in ordusunun mevcut durumu hakkındaki sert değerlendirmesi, parlamentoya sunulan son raporla örtüşüyor.

Bundeswehr'in (Alman ordusu) "her şeyin çok azına" sahip olduğu sonucuna varılan raporun yazarı, Silahlı Kuvvetler Komiseri Eva Högl, cephaneden askere kadar uzanan ciddi eksiklikleri ve harap durumdaki kışlaları ortaya koydu.

Sadece yenileme çalışmaları için gereken bütçenin yaklaşık 67 milyar euro olarak tahmin edildiğini belirtti. General Breuer, borçlanma sınırının kaldırılmasının, ordunun sınırsız olmasa da "sürekli bir finansman kaynağına" erişmesini sağlayacağını ve eksikliklerin giderilmesine yardımcı olacağını söyledi.

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Bu tarihi adım, Başbakan Scholz'un yerine geçmesi beklenen Friedrich Merz tarafından hızla hayata geçirildi. Merz, öneriyi Şubat seçimlerinin ardından, feshedilmesinden hemen önce parlamentoya sundu.



Antimilitarist sol ve Rusya yanlısı aşırı sağ partileri içeren yeni parlamentonun böyle bir teklife daha az sıcak bakması mümkündü. Ancak Almanya'nın 2022'de başlattığı "dönüşüm", bu yıl yeni bir ivme kazandı.

Berlin'de, Almanların orduya dair geleneksel olarak sürdürdükleri temkinli yaklaşımı hızla kayboluyor gibi görünüyor. BBC'ye konuşan Alman vatandaşları geçmişi geride bırakıp savunmaya yatırım yapmanın artık 'gereklilik' olduğunu savunuyor.

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SAVAŞA HAZIR MISINIZ?

Alman ordusunun şu anda Berlin'in Friedrichstrasse istasyonu yakınlarında, bir eczane ile ayakkabı mağazasının arasına sıkışmış tek bir sabit tanıtım merkezi var.

Kamuflaj giymiş mankenler ve çeşitli sloganlarla insanları orduya katılmaya teşvik etmeye çalışıyor. Ancak bu merkez, günde sadece birkaç ziyaretçi çekebiliyor.Almanya, 203 bin askere ulaşma ve ortalama yaşı 34'ten aşağı doğru çekme hedefini şimdiden kaçırdı.

Ancak General Breuer'in hedefleri çok daha büyük. Almanya'nın kendisini ve NATO'nun doğu kanadını yeterince savunabilmesi için fazladan 100 bin askere ihtiyacı olduğunu söylüyor. Yani toplamda 460 bin asker (yedekler dahil) gerekecek. Bu nedenle zorunlu askerliğe geri dönüşün "kesinlikle" gerekli olduğunu savunuyor.



General, bu 100 bin askerin ancak bu yolla elde edilebileceğine inanıyor.

General Breuer, Almanya'nın "dönüşünü" daha ileriye ve daha hızlı itmeye kararlı görünüyor.

Kolay anlaşılır ve etkileyici konuşma tarzıyla bölgesel belediye toplantılarına katılıyor ve dinleyicilere doğrudan şu soruyu yöneltiyor:

"Savaşa hazır mısınız?"

Bir gün bir kadın ona kendisini korkuttuğunu söylemiş. General Breuer'in yanıtı ise şöyle olmuş:

"Sizi korkutan ben değilim, diğer adam!"

Burada Vladimir Putin'i kastediyor. Rusya tehdidi ve izole, içe kapanan bir ABD tarafından çalınan çanlar, artık Almanya için yüksek sesle çalıyor. Ve generalin dediğine göre bu alarm artık göz ardı edilemez:

"Şimdi her birimiz, değişmek zorunda olduğumuzu anlıyoruz."