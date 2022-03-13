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Almanya Şansölyesi Scholz’un Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama

#Olaf Scholz#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan#Almanya
Almanya Şansölyesi Scholz’un Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama

İletişim Başkanlığı, Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz’un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini bildirdi.

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İletişim Başkanlığı, Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz’un Türkiye’ye gerçekleştirecek ziyaretine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, “Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, 14 Mart 2022 tarihinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir.

Şansölye Olaf Scholz’un göreve gelmesinin ardından Türkiye’ye gerçekleştireceği bu ilk resmi ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Almanya arasındaki ikili ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek; işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar ele alınacaktır. Temaslarda ikili ilişkilerin yanısıra, başta Ukrayna ve Türkiye-AB ilişkileri olmak üzere diğer güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması da öngörülmektedir” denildi.

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#Olaf Scholz#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan#Almanya

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