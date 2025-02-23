Almanya sandık başında: Kritik seçim başladı

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Almanya’da yeni hükümeti ve ülkenin geleceğini, Federal Meclis’e girecek 630 milletvekilini belirlemek için oy verme işlemi yerel saatle 08.00’de başladı.

Saat 18.00’e kadar devam edecek erken genel seçimde 29 partiden 1422’si kadın olmak üzere Federal Meclis’e girmek için yarışan 4506 aday arasında Türk kökenli 53 aday da bulunmakta.

Seçimlerde bir milyona yakını Türk kökenli olmak üzere 7.1 milyon göçmen kökenliyle birlikte oy kullanma hakkına sahip 61.2 milyon seçmen oylarıyla hem kendilerini temsil edecek milletvekillerini hem de ülkeyi yönetecek hükümeti belirleyecek.

CUMHURBAŞKANI VE EŞİ OYLARINI KULLANDI

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile eşi Elke Büdenbender, ikamet ettikleri Berlin-Zehlendorf’taki bir okulda oylarını kullandı.

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Kendilerini Federal Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ruth Brand karşıladı. Oylarını kullandıktan sonra bir açıklama yapan Steinmeier, bu kadar kısa süre içinde seçimlerin aksamadan yürümesi için yoğun çaba gösteren Ruth Brand’a ve seçim sandıkları başındaki gönüllülere de teşekkür etti.

Seçmenlere de “Seçim hakkınızı kullanın, oy vermeye gidin, ülkemizin geleceğini şekillendirin, sizin oyunuzun da etkili olabileceğinin bilincinde olun” çağrısında bulundu.

MEKTUPLA OYDA AKSAMA

Yurtdışına yaşayan Alman seçmenlerin mektupla oy kullanmalarında aksaklıklar yaşandığı ortaya çıktı.

Seçim tarihi ile seçim tarihinin ilan edilmesi arasındaki sürenin kısa olması nedeniyle bazı ülkelere oy pusulalarının zamanında ulaştırılamadığı belirtildi.

Almanya’nın Londra Büyükelçisi Miguel Berger, kendilerine bile oy pusulaları gelmediğini açıklarken, “Böyle bir şey Almanya gibi gelişmiş bir sanayi ülkesine hiç yakışmıyor” diyerek sitem etti.

Yurt dışında yaşayan 213.255 seçmenin mektupla oy kullanmak için Alman makamlara başvurduğu, bunlardan kaçına oy pusulası ulaşıp ulaşmadığının ise bilinmediği de belirtildi.

5 BAŞBAKAN ADAYI

Şimdiye kadar olan genel seçimlere iki veya en fazla üç başbakan adayı katıldığı halde, bu seçimlerde 5 başbakan aday yarışacak. SPD’den Şansölye Olaf Scholz, CDU/CSU’dan Friedrich Merz, sağ popülist Almanya için Alternatif’ten (AfD) Alice Weidel, Yeşiller’den Robert Habeck ve Sahra Wagenknecht İttifakı’ndan (BSW) Sahra Wagenknecht Almanya’nın Başbakanı olmak için yarışacak.

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Hiçbir parti AFD ile işbirliği yapmak istemediği, Yeşiller ile BSW’nin de oy oranı düşük olacağı için adaylarının başbakan olma şansları yok. Kamuoyu yoklamalarına göre Şansölye Scholz’un da koltuğunu koruma şansı görülmemekte. CDU Genel Başkanı Friedrich Merz’in de Almanya’nın 10. Başbakanı olması beklenmekte.

SCHOLZ POLİTİKAYA DEVAM

8 Aralık 2021’den beri Almanya Başbakanı olarak görev yapan ve “Ben başbakan olarak göreve devam etmek istiyorum” diyen SPD’li Olaf Scholz, kendi seçim bölgesi Potsdam’da dün (cumartesi) katıldığı bir etkinlikte, partisi kazanamasa bile, kendisinin en fazla oy alarak direkt olarak seçilmesi halinde milletvekili olarak aktif politikaya devam edeceğini açıkladı. Seçim bölgesinde en fazla ıy almanın kendisi için ayrı bir önem taşıdığının altını çizen Scholz, “Ben, beni destekleyen, bana güvenen insanlarımızı kesinlikle hayal kırıklığına uğratmak istemem” dedi.

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YEŞİLLER’LE ASLA

Almanya’da “kardeş partiler” olarak bilinen ve iktidarı devralmaya soyunan CDU ile CSU, Yeşiller’le ortaklık etmeyeceklerini bir kez daha ilan etti. CSU’nun dün (cumartesi) akşam Münih’te düzenlenen son seçim kampanyası etkinliğinde konuşan partinin Genel Başkanı ve Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, “Yeşiller’in başbakan adayı Robert Habeck, otomotiv sanayisine zarar veren bir politika izliyor. Bu nedenle artık şu çok açık: Yeşiller’le koalisyon yok, olmaz. Bu kesin” dedi. Söder, etkinlikte hazır bulunan CDU/CSU’nun başbakan adayı Friedrich Merz’e de “Friedrich, bunun için senin bir şey yapmana gerek yok. Ben hallederim” demeyi de ihmal etmedi.

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FRANSA VE POLONYA

Başbakanlık koltuğuna oturmaya hazırlanan Friedrich Merz, ilk yurtdışı resmi ziyaretini Fransa ve Polonya’ya yapacağını şimdiden ilan etti. Önce Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron’u ardından da Polonya Başbakanı Donald Tusk’u ziyaret edeceğini açıkladı. Hatta iki ziyaretin de aynı gün art arda gerçekleştirmek istediğini de belirtti.