Almanya: Salgın kontrol altında

COVID-19 salgınına karşı en iyi tepkiyi veren ülkeler arasında yer alan Almanya, bir aydır süren sıkı tedbirlerin ardından dün, koronavirüse karşı başarı elde edildiğini ve salgını kontrol altına aldığını açıkladı. Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Robert Koch Enstitüsü Başkanı Prof. Lothar Wieler ile yaptığı basın toplantısında koronavirüsle mücadelede varılan sonucu değerlendirdi.

‘ÖNCE FRENE BASTIK’

Mart ayı ortasında salgının çok hızlı bir yayılma hızı gösterdiğini belirten Sağlık Bakanı Spahn şöyle dedi: “Bu nedenle federal ve eyaletler olarak tam bir frene basma kararı aldık. Şimdi başarılı olduğumuzu söyleyebiliriz. Dinamik yayılmayı geriye çevirdik. Bugün itibariyle salgının büyümesinde düz bir gelişme seyretmesini sağladık. Yeni vaka sayısı, özellikle günden güne yükseliş çizgisi net biçimde düştü. 12 Nisan tarihinden beri iyileşenlerin sayısı yeni hasta sayısını geçti. Bu cesaret verici bir durum. Salgın bugün itibariyle kontrol altına alınmıştır ve kontrol edilebilir durumda.”

‘BULAŞI ZİNCİRİNİ KIRDIK’

Robert Koch Enstitüsü Başkanı Prof. Lothar Wieler ise bulaşı oranını birin altına düşürdüklerini vurguladı ve “İyi bir ara sonuca ulaştık. Çok yönde olumlu gelişme var. Her gün yükselen vaka sayısı yavaşladı. Bulaşı oranı 0.7. Bu, ‘Bir hasta ortalama olarak bir kişiye bile bulaştıramıyor’ demektir. Hedefimiz bu oranın birin altında olmasını kalıcı kılmak. Ama ölü sayısında bu hafta en büyük sayıyı yaşadık. Ölenlerin oranı vaka sayısına göre yüzde 2.9.” dedi. Almanya’da vaka sayısı 133 bin 830, can kaybı ise 3.868.

TEMKİNE DEVAM

Hükümet sözcüsü Steffen Seibert ise hükümet toplantısında elde edilen bu olumlu gelişmenin devamının bir garantisi olmadığı uyarısında bulundu ve “Biz henüz güvenli bir temel üzerinde değiliz. Yeni vaka çizgisinin düşeceğine dair bir garanti yok. Tam tersine tehlike halen devam ediyor” dedi. Seibert her 14 günde bir tedbirlerin gözden geçirileceğini ve virüsün yayılmasındaki çizgiyi dikkatle izleyeceklerini söyledi. Alman hükümeti çarşamba günü önümüzdeki hafta bazı tedbirlerin kademeli olarak kalkmasına hükmetmişti. Buna göre pazartesiden itibaren 800 m2’den küçük işletmeler iş başı yapabilecek.

SOSYAL MESAFE VE TESTLER ETKİLİ OLDU

- Almanya’da mart başından itibaren hastalık hızla yayılınca okullar kapatıldı. Gıda ürünleri satan süpermarket, dükkân, eczane ve benzin istasyonları dışında restoran, kafe, bar, kuaför, kozmetik, spor salonları gibi tüm işyerlerinin kapısına kilit vuruldu. Kiliseler, camiler, sinagoglar ibadete kapatıldı.



- Sosyal temas yasağı çerçevesinde serbest dolaşım tamamen kısıtlandı. Aynı evde oturmayan iki kişiden fazla insanın buluşması ve bir araya gelmesi yasaklandı. Sosyal mesafe yasağıyla insanlar arasında en az 1.5 metre mesafe bırakma mecburiyeti getirildi.



- Sınır kontrolleri başladı. Mal akışı dışında geçerli bir gerekçe olmadan Almanya’ya girişler yasaklandı.



- Test sayısı hızla artırıldı. Test kapasitesi haftada 350 bine çıkarıldı. Semptom göstermeyen hastalar yakalanmaya çalışıldı. Yoğun bakım yatak sayısı 27 binden 40 binin üzerine çıkarıldı.



- Almanya’nın koronavirüsle mücadelede başarılı olmasında virüs testlerine çok erken başlaması önemli rol oynadı.