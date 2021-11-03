Almanya Sağlık Bakanı Spahn: Aşılanmayanların salgınını yaşıyoruz!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Pandemine son durum: Tek kelimeyle iyi iki kelimeyle iyi değilPandemine son durum: Tek kelimeyle iyi iki kelimeyle iyi değil#Koronavirüs
Otomobil resmen uçtu gitti Yerli iki ay, ithalde belirsiz: Galeriye gidersen...Otomobil resmen uçtu gitti! Yerli iki ay, ithalde belirsiz: Galeriye gidersen...#Otomotiv
Sergen Yalçından tartışılan karar Sportingin golleri sonrası...Sergen Yalçın'dan tartışılan karar! Sporting'in golleri sonrası...#Beşiktaş
Türk avukata Everest tuzağı Gözünü hastanede açtı, kâbus başladıTürk avukata Everest tuzağı! Gözünü hastanede açtı, kâbus başladı#Everest
Erdoğanın sağlığı yerinde değil algısı... İğrençsiniz Başaramayacaksınız'Erdoğan'ın sağlığı yerinde değil' algısı... İğrençsiniz! Başaramayacaksınız#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Kripto paralar Fedi umursamadı İşte son durumKripto paralar Fed'i umursamadı! İşte son durum#Bitcoin
Kayıt dışına karşı dikkat çeken hamle: Çalışana mesaj gidecekKayıt dışına karşı dikkat çeken hamle: Çalışana mesaj gidecek#SGK
Fransa’nın hoşgörüsü bu kadar Videolar geri çekildiFransa’nın hoşgörüsü bu kadar! Videolar geri çekildi#Fransa
Merkelin tutamadığı o söz... Bugün 10. yılMerkel'in tutamadığı o söz... Bugün 10. yıl!#Merkel
Beşiktaş, Portekizde farklı kaybetti Devler Ligine veda...Beşiktaş, Portekiz'de farklı kaybetti! Devler Ligi'ne veda...#Şampiyonlar Ligi
Bilim Kurulu kararı verdi: BioNTechte hatırlatma dozu başlıyorBilim Kurulu kararı verdi: BioNTech'te hatırlatma dozu başlıyor#Bilim Kurulu
MSBden S-400 iddialarına yalanlamaMSB'den S-400 iddialarına yalanlama#S-400
Günlerdir tehlike oluşturuyor, panik artıyor Muhtardan çağrı: Acilen harekete geçilsinGünlerdir tehlike oluşturuyor, panik artıyor! Muhtardan çağrı: Acilen harekete geçilsin#Alev
Bakan Varanktan CHPli milletvekiline FETÖ tepkisi: Ben ailemden şehit verdimBakan Varank'tan CHP'li milletvekiline FETÖ tepkisi: 'Ben ailemden şehit verdim'#Mustafa Varank
Habere gitti, haber oldu... İntihara kalkışan kadını gazeteci kurtardıHabere gitti, haber oldu... İntihara kalkışan kadını gazeteci kurtardı#İntihar
HABERLERDünya Haberleri

Almanya Sağlık Bakanı Spahn: Aşılanmayanların salgınını yaşıyoruz!

#Koronavirüs#ALMANYA#Kovid-19
Almanya Sağlık Bakanı Spahn: Aşılanmayanların salgınını yaşıyoruz

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Almanya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısının arttığına işaret ederek özellikle "aşılanmayanların salgını"nın yaşandığını söyledi.

Haberin Devamı

Spahn, başkent Berlin'de Robert Koch Enstitüsü (RKI) Başkanı Lothar Wieler ile düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 salgınının devam ettiğini hatırlattı.

Salgının 4. dalgasında herkesin sorumluluk alması ve dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Spahn, "Şu an özellikle aşılanmayanların salgınını yaşıyoruz. Bunu da çok şiddetli yaşıyoruz." dedi.

Sağlık Bakanı Spahn, aşı olanların sayısının yüksek olmadığı bölgelerde Kovid-19 bulaşanların, buna bağlı ölümlerin ve yoğun bakıma yatanların sayısının arttığına dikkati çekerek Almanya'nın bazı bölgelerinde yoğun bakımdaki yatakların yeniden azalmasından dolayı hastaların başka bölgelere nakledilmesinin bile düşünüldüğünü kaydetti.

Herkesi aşı olmaya ve kurallara riayet etmeye çağıran Spahn, sağlık sistemini kapasitesinin sınırına getirmemeyi hedeflediklerini kaydetti.
Bazı yaşlı bakımevlerinde Kovid-19'dan ölümlerinin yaşandığına işaret eden Spahn, "Huzurevlerinden gelen son ölüm haberleri bize test stratejilerinin önemini hatırlattı. Geçen kış olduğu gibi tekrar huzurevlerinde ölümlerin olmasını istemiyorum." ifadelerini kullandı.

Spahn, halka üçüncü doz aşıyı da olmaları çağrısını yineleyerek İsrail'de üçüncü doz aşı ile enfeksiyon sayılarının düştüğünü anlattı.
Bakan Spahn, sadece 2 milyon kişinin üçüncü doz aşıyı olduğunu belirterek bunun yeterli olmadığını kaydetti.

Haberin Devamı

ÖLENLERİN SAYISI 96 BİNİ GEÇTİ

Öte yandan Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 20 bin 398 arttı. Böylelikle toplam vaka sayısı 4 milyon 638 bin 419'a yükseldi.

Son 24 saatte Kovid-19’dan 194 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı sayısı 96 bin 27'ye çıktı.
Haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı 146,6 olarak kaydedildi.

Aşılama kampanyasında halkın yüzde 69,5'ine Kovid-19 aşısının ilk dozu, yüzde 66,8'ine de ikinci dozu uygulandı.

Gözden Kaçmasın

Dünya şaşkına döndü: Hitler’e ABden Kovid aşı pasaportuDünya şaşkına döndü: Hitler’e AB'den Kovid aşı pasaportu!Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Koronavirüs#ALMANYA#Kovid-19

BAKMADAN GEÇME!

Ünlü oyuncu 20li yaşlarında Yaprak Dökümünde rol almış

Ünlü oyuncu 20'li yaşlarında Yaprak Dökümü'nde rol almış!

#Onları İlk Kez Nerede Gördük
Midilli kâbusu Yunan gazeteci mülteci dramını ifşa etti

Midilli kâbusu! Yunan gazeteci mülteci dramını ifşa etti

#Yunanistan
İdodan İbrahim Tatlısese sürpriz telefon... Babam da beni Amerikaya balayına göndermişti

İdo'dan İbrahim Tatlıses'e sürpriz telefon... 'Babam da beni Amerika'ya balayına göndermişti'

#İdo Tatlıses