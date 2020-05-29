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Dünya
Celal ÖZCAN / BERLİN
Haber Giriş: 29.05.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Almanya-Rusya ekseninde siber saldırı krizi

Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
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Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
Almanya-Rusya ekseninde siber saldırı krizi
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Almanya ile Rusya arasında siber saldırı krizi büyüyor.

Berlin hükümeti, 2015’te Alman milletvekillerinin e-postalarının Rusya tarafından ele geçirilmesiyle ilgili olarak Rusya’nın Berlin Büyükelçisi Sergey Neçayev’i Dışişleri Bakanlığına çağırdı. Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Miguel Berger Federal Meclis’e siber saldırıyı sert bir dille kınadı ve sorumluların üzerine kararlılıkla gideceklerini vurguladı. Almanya saldırının arkasında Rus askeri istihbarat servisinin olduğundan ve Rusya’nın Almanya’da 2015 seçimlerini etkilemek istediğinden şüpheleniyor. 

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Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
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