Almanya Rusya arasında "Sputnik V" müzakeresi

Almanya, koronavirüse karşı Rusya’nın geliştirdiği Sputnik V aşısını almak üzere harekete geçti. Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn Alman radyosunda Rusya ile aşı müzakerelerine başlanacağını açıkladı.

Sphan, açıklamasında Avrupa Birliği’nden (AB) bağımsız olarak aşıyı satın alacağını doğrularken, aşının üreticileriyle sevkiyat için ikili görüşmeler yapılacağını belirtti.

Alman Sağlık Bakanı Spahn, Rusya’nın Kovid-19'a karşı geliştirdiği ‘Sputnik V’ aşısı için Moskova ile ikili görüşmelere başlayacağını AB'ye ilettiklerini açıkladı.

"TESLİMATIN 2-5 AY ARASINDA GERÇEKLEŞMESİ GEREKİYOR"

“Her şeyden önce, hangi miktarların ne zaman teslim edilebileceği hakkında konuşacağız" 4. çeyrekte veya hatta 2022'de muhtemelen Sputnik V'e ihtiyacımız olabilir" diyen Sphan, "Ancak mevcut durumumuzda gerçekten bir fark yaratmak için teslimatın önümüzdeki 2-5 ay içinde gelmesi gerekiyor. Aksi takdirde zaten yeterli aşıya sahip olacağız” ifadelerine yer verdi.

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