Almanya Patriot görev gücünü Türkiye'ye konuşlandıracak

Almanya Savunma Bakanlığı, NATO savunma görevi rotasyonu kapsamında bir Patriot hava savunma bataryasının Türkiye’ye sevk edileceğini kaydetti.

Bu kapsamda Alman Silahlı Kuvvetleri’nden 150 askerin de NATO'nun güneydoğu kanadındaki hava savunmasının desteklenmesi amacıyla Türkiye'de bulunacağı ifade edildi. Türkiye'de konuşlandırılacak Patriot savunma birliğinin hala Almanya’nın kuzeyindeki Schleswig-Holstein eyaletindeki Husum askeri bölgesinde hazır beklediği ve önümüzdeki ayın sonunda yeni görevine başlayacağı açıklandı.

Bakanlığın açıklamasında, "Alman Silahlı Kuvvetleri, Haziran 2026 sonundan itibaren Türkiye'nin güneydoğu kanadındaki NATO'nun entegre hava savunmasını desteklemek üzere bir Patriot Hava ve Füze Savunma Görev Gücü (AMD TF) gönderecek. Konuşlandırmanın Eylül 2026'ya kadar sürmesi öngörülüyor. Yaklaşık 150 Alman askeri ve bir Patriot ateş biriminden oluşacak Alman AMD TF, ABD'li ortaklarımızın yerini devralacak. Almanya'nın katkısıyla NATO'nun Entegre Hava ve Füze Savunması'na (NATO IAMD) dahil edilecek. Sahada ise askerlerimiz öncelikle Türk ve ABD'li ortaklarla beraber hareket edecek" denildi.

'MÜTTEFİKLER ARASINDA DAYANIŞMA GÖSTERGESİ'

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius da yaptığı kısa değerlendirmede, "Almanya, NATO içinde daha fazla sorumluluk üstleniyor. Alman askerlerinin Türk ve Amerikan ortaklarıyla yürüttüğü yakın işbirliği, müttefikler arasındaki dayanışmanın bir göstergesidir" diye konuştu.

Alman Kara Kuvvetleri'ne ait Patriot füze birlikleri, en son 2013-2015 yılları arasında Suriye sınırındaki NATO hava sahasını korumak amacıyla NATO misyonu kapsamında Türkiye'ye gönderilmişti. Geçtiğimiz yıl Alman hava savunma füze birlikleri Polonya'da, daha önce ise Slovakya ve Litvanya gibi ülkelerde görevlendirilmişti. Alman askerlerin yerini alacağı ABD birliği ise, şubat ayı sonunda İran savaşı sonrasında NATO'nun güneydoğu kanadının savunması için Türkiye’ye gönderilmişti.