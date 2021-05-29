Almanya, Namibya’da soykırımı kabul etti

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Almanya’nın Herero ve Nama halklarına karşı işlenen suçları “soykırım” olarak kabul ettiğini belirterek jest olarak 30 yıl içinde kurbanların torunlarını desteklemek için 1.1 milyar Euro’luk bir fon oluşturulacağını açıkladı.

Almanya adına Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından Namibya parlamentosunda düzenlenecek resmi törenle özür dilenecek. The Namibian gazetesine göre, Herero ve Nama halklarını temsil eden örgütler, Almanya’nın yardımının tazminat olmadığını ve bunun halklara ihanet olduğunu ifade etti. Alman İmparatorluğu’nun katliamlarında 65 ila 80 bin arasında Herero ve 10 ila 20 bin arasında Nama'nın can verdiği tahmin ediliyor.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara