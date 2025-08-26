×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Almanya lideri Merz'den İsrail'e Nasır Hastanesi tepkisi: 'Kabul edilemez'

Güncelleme Tarihi:

#İsrail#Merz#Nasır Hastanesi
Almanya lideri Merzden İsraile Nasır Hastanesi tepkisi: Kabul edilemez
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2025 16:10

İsrail ordusunun Gazze'deki son saldırılarını "kabul edilemez" olarak nitelendiren Almanya Başbakanı Friedrich Merz, artan sivil ölümlerini ve Filistinlilere karşı orantısız güç kullanımını eleştirdi.

Haberin Devamı

Başbakan Merz, Belçika Başbakanı Bart De Wever ile görüşmesinin ardından başkent Berlin'de ortak basın toplantısı düzenledi.

İsrail hükümetinin Gazze'deki askeri harekatı genişletme kararından endişe duyduklarını belirten Merz, daha fazla sivil ölümünden korktuklarını söyledi.

Merz, "İsrail hükümetinin orada yaptıkları ve İsrail ordusunun İsrail hükümetinin iradesini yerine getirmek için yaptıkları kabul edilemez. Dünkü olay (İsrail'in Gazze'de hastaneye saldırması) da Hamas'a karşı tamamen haklı olan eylemlerin üzerine ağır bir gölge düşürüyor." dedi.

"Sivil halk arasında, olaya dahil olmayan üçüncü taraflar arasında, hastane personeli, hastalar ve gazeteciler arasında meydana gelen bu kayıplar, bu büyük çaplı askeri harekatın sonuçlarıdır." diye konuşan Merz, İsrail'in Gazze şehrini işgal etmek için yürüttüğü genişletilmiş askeri operasyona da karşı olduğunu yineledi.

Haberin Devamı

Almanya lideri Merzden İsraile Nasır Hastanesi tepkisi: Kabul edilemez

İsrail'in hedef aldığı Nasır Hastanesi

İSRAİL'İN NASIR HASTANESİ'NE SALDIRISI

İsrail ordusu, dün sabah Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yer alan Nasır Hastanesine üst üste iki saldırı düzenlemişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, saldırılarda 5'i gazeteci, 5'i sağlık çalışanı 20 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Saldırıda Reuters Haber Ajansı foto muhabiri Hüsam el-Mısri, Katar merkezli Al Jazeera televizyonu kameramanı Muhammed Selame, Independent Arabia ve AP'nin de bulunduğu çeşitli medya kuruluşlarında gazetecilik yapan Meryem Ebu Dekka, ABD merkezli NBC News'te gazeteci Muaz Ebu Taha ve gazeteci Ahmed Ebu Aziz hayatını kaybetmişti.

Saldırıyı üstlenen İsrail ordusu, yaptığı yazılı açıklamada "gazetecileri doğrudan hedef almadıklarını" savunarak olayla ilgili soruşturma başlattığını duyurmuştu.

Gözden KaçmasınTrump Gazze için tarih verdi: Netanyahudan skandal savunma Hastane katliamında yeni iddiaTrump Gazze için tarih verdi: Netanyahu'dan skandal savunma! Hastane katliamında yeni iddiaHaberi görüntüle
Gözden Kaçmasınİsrailin aç bırakma politikası sonucu 3 Filistinli daha öldü: Son 24 saatte 75 Gazzeli hayatını kaybettiİsrail'in aç bırakma politikası sonucu 3 Filistinli daha öldü: Son 24 saatte 75 Gazzeli hayatını kaybettiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İsrail#Merz#Nasır Hastanesi

BAKMADAN GEÇME!