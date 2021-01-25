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Dünya
AA
Haber Giriş: 25.01.2021 - 00:07 | Son Güncelleme:

Almanya koronavirüs ile mücadele için antikor ilacı satın aldı

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Almanya koronavirüs ile mücadele için antikor ilacı satın aldı
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Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 200 bin doz antikor ilacı satın alındığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Spahn, Bild am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, 400 milyon avro karşılığı 200 bin doz antikor ilacı satın alındığını belirterek, ilaçların gelecek hafta ihtisas hastanelerine dağıtılacağını kaydetti.

Ülkesinin bu ilacı Avrupa Birliğinde kullanan ilk ülke olacağına dikkati çeken Spahn, "Antikor pasif bir aşı gibi çalışıyor. Bu antikorların uygulanması, erken dönemde yüksek riskli hastalara yardımcı olabilir." ifadesini kullandı.

Alman medyasında yer alan haberlerde ise satın alınan antikor ilacının, ABD ilaç şirketi Eli Lilly tarafından geliştirilen Bamlanivimab ve yine ABD'li üretici Regeneron'a ait aynı anda uygulanan Casirivimab ile İmdevimab olduğu aktarıldı.

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