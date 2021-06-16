Almanya kendi imamlarını yetiştirmeye başladı

2019’da Osnabrück’te açılan İslamkolleg-Almanya İslam Koleji’nde ders başı yapıldı. Okulun dün gerçekleştirilen resmi açılış törenine, aynı zamanda mütevelli heyetinde yer alan, ülkenin eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff da katıldı. Açılışta konuşan Yeşiller Partisi Federal Meclis Milletvekili Filiz Polat da başlatılan projenin Müslümanlar için olumlu mesaj niteliği taşıdığını kaydetti. Almanya, yurtdışından gönderilen imamların etkisini azaltmak amacıyla kendi kültürünü tanıyan imamlar yetiştirmek istiyor.

YÜZDE 80’İ YURTDIŞINDAN

Almanya’da bulunan yaklaşık 2500 cami derneğinde görevli imamların yüzde 80’i yurtdışından buraya geliyor. Bunların çoğunluğunu ise Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından görevlendirilenler oluşturuyor. Almanya Merkez Müslümanlar Konseyi, Bosna İslam Toplumu ve Fas Merkez Konseyi’nin destek verdiği projede DİTİB yer almadı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara