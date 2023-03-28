Almanya Kemal C.'yi konuşuyor... Mahkeme en yüksek cezayı verdi

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Mahkeme Wedding ilçesinde Kiosk işleten Kemal C.’yi açtığı korona test merkezlerinde yanlış faturalandırdığı testlerle, Yasal Sağlık Sigortası Hekimleri Birliği’ni dolandırmaktan suçlu buldu.

Mahkeme, sanığı ticari, özellikle de ciddi dolandırıcılık suçundan hapse mahkûm etti.

Kararı açıklayan hakim, 'O zamanki ulusal boyutlardaki pandemi acil durumunu vicdansızca istismar etti' değerlendirmesinde bulundu.

Kemal C.’nin başkentin farklı ilçelerinde toplam 18 korona test merkezi açtığı ve yapılmayan testleri gerçekmiş gibi göstererek faturalandırdığı kaydedildi.

Bu test merkezlerinden ikisinin kendi adına diğerlerinin ise sahte isimlerle açıldığı ortaya çıktı.

Hakim dolandırıcılığın boyutunu gözler önüne sermek için sanığın sunduğu faturalarından yola çıkarak bir örnek hesaplama yaptı.

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Hakim bir test merkezinden sunulan faturalara göre dakikada en az iki test olmak şartıyla günde aralıksız 19 saat test yapılmış olması gerektiğini hesapladı.

‘HER GÜN KORONADAN 1000 KİŞİ ÖLDÜ’

Sanık, savunmasında, paranın sokakta olduğu ve sadece toplanması gerektiğine inandığını ifade edince mahkeme heyetinin büyük tepkisini çekti.

Hakim 'Her gün 1000’e yakın insan koronadan öldü. Devletin hızlı ve bürokratik olmayan bir şekilde harekete geçmesi gerekiyordu' dedi.

Senato verilerine göre sadece Berlin’de, koronanın en yoğun zamanlarında 1.656 ticari test merkezine ruhsat verilmişti.

Bunların birçoğu başlangıçta neredeyse hiç kontrol edilmedi. Ancak sahtekârlık şüpheleri ortaya çıkmaya başladığında, faturalar ve testler kontrol edilmeye başlandı.