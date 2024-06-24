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Almanya kayıp 3 çocuğu arıyor

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#ALMANYA#Kayıp Çocuklar #Bakımevi
Almanya kayıp 3 çocuğu arıyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2024 07:00

Almanya’da 7 gün önce kaldıkları bakımevinden kaçan 3 çocuk aranıyor. Polis, bir metro istasyonuna gittikleri anlaşılan çocuklara gizemli bir kadının eşlik ettiğini belirledi.

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Almanya’nın Schleswig-Holstein eyaletinde bağlı Harksheide bölgesinde kayıp olan üç çocukla ilgili ilginç bir gelişme yaşandı. Polis kayıp vakalarıyla ilgili kimliği henüz belirlenemeyen bir kadını aramaya başladı. Harksheide’deki bir çocuk bakımevinde yaşayan 12 yaşındaki Ayla-Jölin, 11 yaşındaki Can-Tyran ve 9 yaşındaki Georgios, geçtiğimiz hafta pazar akşamından beri kayıp. Çocukların bir bakıcıyla tartıştıktan sonra tesisten gizlice kaçtığı belirtildi.

Alman polisinin yaptığı açıklamada, üç çocuğun 17 Haziran’da saat 00.20’de kaybolduktan yaklaşık 2 saat sonra yakınlardaki Elmshorn metro istasyonunda olduklarının tespit edildiği kaydedildi.

GÖRÜNTÜLER İNCELENİYOR

İstasyondaki güvenlik kameralarının video kayıtlarının incelenmesinin ardından, üç çocuğa bir kadının eşlik ettiği anlaşıldı. Kadının kimliği hakkında henüz bilgi bulunmadığı belirtildi. Polis, istasyonda çekilen görüntülerini paylaşarak, kadının kimliğini belirleyebilmek için halktan yardım talebinde bulundu.

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#ALMANYA#Kayıp Çocuklar #Bakımevi

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