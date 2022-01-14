Almanya kahraman Türk gençleri konuşuyor... Son anda kurtardılar

Haberin Devamı

Almanya’nın Nürnberg kentinde yaşayan 23 yaşındaki Tıp Fakültesi öğrencisi Baran Kızılay, Furkan Karayel isimli arkadaşı ile köprüden atlamak üzere olan bir kadının hayatını kurtardı. Almanya Bavyera Eyalet hükümeti, iki Türk genci kadının hayatını kurtardıkları için Christophorus Madalyası ile ödüllendirdi. Karayel ödülünü Bavyera Başbakanı Marcus Söder'den alırken, sınav nedeniyle Münih’teki ödül törenine katılamayan Kızılay ise ödülünü Nürnberg şehrinde Kültür Dairesi Müdürü Prof. Dr. Julia Lehner'den aldı.

“ETNİK KÖKENE BAKILMAKSIZIN İNSAN HAYATINI ÖNEMSEMEK ÖRNEK BİR GİRİŞİMDİR”



Dr. Lehner yaptığı konuşmada, "Etnik kökene bakılmaksızın insan hayatını önemseyip kadını kurtarmanız örnek bir girişimdir. Sizi tebrik ediyorum. Yaşamınızda ve okul hayatınızda size başarılar diliyorum" dedi.



Orta Frankonya Emniyet Müdürü Adolf Blöchl ise kadını ölümden kurtaran Kızılay ve Karayel’in örnek davranış sergilediklerini belirterek tebrik etti.

Haberin Devamı

“MÜSLÜMAN BİR DOKTOR ADAYI OLARAK GÜZEL İZ BIRAKTIYSAM NE MUTLU BANA"



Baran Kızılay yaptığı açıklamada, “Bir Alman kadın kendinden geçmiş bir halde 'kızım' diyerek köprüye yöneldi. Arkadaşım Furkan Karayel ile kendini köprüden atmak istediğini anladık ve engel olduk. Kadını polise teslim etmemizin ardından ifadeye çağırıldık. Polis kadının hayatını kurtardığımızı belirterek olayı Bavyera Eyalet hükümetine bildireceğini söyledi. Daha sonra ödül alacağımızı öğrendik. Ben ödülümü Nürnberg şehrinde alırken, Furkan da ödülünü Münih’te aldı” dedi.

Kızılay, Bulgaristan Sofya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde okuduğunu belirterek, doktorluğun ilk yemininin insan hayatını kurtarmak olduğunu ifade etti. Kızılay, "Hayat kurtarmanın kendisi önemli bir olay, inşallah haberimizi okuyanlar da insan hayatını kurtarmaya yönelik çalışmalar yapar. Yunus Emre’nin bir güzel sözü var, ‘Yaratılanı severiz Yaradan'dan ötürü.’ Müslüman bir doktor adayı olarak güzel iz bıraktıysam ne mutlu bana" dedi.