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Almanya, İsrail’den 140 adet SİHA alıyor

#Almanya#İsrail#SİHA
Almanya, İsrail’den 140 adet SİHA alıyor

RUSYA’nın Ukrayna’yı işgali sonrasında silahlı kuvvetlerini modernize etmek için 100 milyar Euro ek bütçe ayıran Almanya, ilk kez silahlı insansız hava aracı (SİHA) almaya hazırlanıyor.

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Alman silahlı kuvvetlerinde şimdiye kadar sadece keşif amaçlı İHA’lar kullanılıyordu. 2018 yılında Angela Merkel hükümetinin koalisyon ortağı olan Sosyal Demokrat Parti (SPD), İHA’ların silahlandırılmasına karşı çıkmıştı. Şimdi Olaf Scholz liderliğinde iktidarda olan SPD, SİHA’lara yeşil ışık yaktı. Fransız haber ajansı AFP’ye göre dün parlamento savuma komitesinde yapılan oturumda İsrail’den 152.6 milyon Euro karşılığında 140 adet Heron SİHA’sı alınmasına onay çıktı. İki yıl içinde teslimi öngörülen SİHA’ların 40’ının eğitim, 80’inin ise operasyonel anlamda kullanılacağı belirtildi.

Almanya, İsrail’den 140 adet SİHA alıyor

Alman ordusunun paraşütten savaş uçaklarına kadar birçok alanda donanım sıkıntısıyla karşı karşıya olduğu belirtilirken Almanya, ABD’den 35 adet F-35 savaş uçağı, Airbus’tan ise 15 adet Eurofighter savaş uçağı alımı için pazarlık yürütüyor. İsrail’den ‘Demir Kubbe’ hava savunma sistemi alımını da gözden geçiriyor.

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#Almanya#İsrail#SİHA

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