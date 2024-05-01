Almanya insan avı başlattı: Altın tabancalı katil Ferhat K

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Bundan 5 ay önce Almanya'nın Kaltenkirchen kentinde, sauna cenneti olarak da bilinen Holstentherme yakınlarında bir cansız bedenin bulunmasının ardından soruşturma başlatan Alman polisi şüpheli Ferhat K. için uluslararası bir insan avı başlattı, İnterpol'ü devreye soktu.

Alman medyasında yer alan haberlerde cinayetin uyuşturucu mafyası ile bağlantılı olduğu öne sürülüyor.

Bild gazetesi 30 yaşındaki Ferhat K'nın daha önce de bir genç milli takım oyuncusunu vurduğunu yazdı.

Oe24 haber portalı ise penisinden vurulan Armin B isimli, Bosna genç milli takım oyuncusunun acilen ameliyata alındığını ve hayatının kurtulduğunu yazdı.



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5 BUÇUK YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

2016 yılında gerçekleşen bu olay sonrası Ferhat K. cinayete teşebbüs, ağır yaralama ve yasa dışı silah bulundurmak suçlarından dolayı 5 buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı. Oe24 Ferhat K'nın karar çıkmadan önce Türkiye'ye kaçtığını iddia ediyor.



ALTIN TABANCALI KATİL

Eylemlerini altın bir silah ile gerçekleştirdiği için Alman medyasının 'altın tabancalı katil' adını verdiği Ferhat K için başlatılan insan avı sürüyor. Bild gazetesine göre Alman müfettişler şüphelinin Türkiye'de olduğundan şüpheleniyorlar.



NELER YAŞANDI?



Bundan 5 ay önce Holstentherme'de cansız bedeni bulunan adam başından vurularak öldürülmüştü. Müfettişler olay sonrası yaptıkları açıklamada, cesedin gece 3 civarında bulunduğunu, üzerinde hiçbir belge olmadığını ve suçun muhtemelen birkaç gün için işlendiğini duyurmuşlardı.

Olay sonrası 17 yaşındaki bir genç gözaltına alınsa da, gencin verdiği eksik ve çelişkili ifadeler soruşturmanın derinleşmesine neden oldu.

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Alman yetkililer hayatını kaybeden adamın 27 yaşında ve Arnavutluk vatandaşı olduğunu belirterek ismini açıklamadılar ancak Arnavut medyası kurbanın isminin Reols Hysnel olduğunu duyurdu.

Shqiptarja gazetesi Selami C. ve Ferhat K. isimli 2 Türk'ün şüpheli olarak arandığını yazdı.

