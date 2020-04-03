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Dünya
Celal ÖZCAN / BERLİN
Haber Giriş: 03.04.2020 - 16:03,Son Güncelleme:/

Almanya ile ABD arasında maske savaşı

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Almanya ile ABD arasında maske savaşı
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ABD, Almanya'nın Çin'den ısmarladığı maskelere yolda el koydu ve kendi ülkesine getirdi. Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn pazarda maske savaşı yaşandığını söyledi.

Corona Virüsü krizi nedeniyle maske ve koruma elbiesesi malzemelerinde çok büyük sıkıntı yaşayan Almanya'nın Çin'den ısmarladığı maskelere ABD el koydu.

Almanya Sağlık Bakanlığı, Çin'de bir Amerikan şirketine doktorlar ve hastane çalışanları için FFP2 ile FFP3 maske siparişi verdi. Yola çıkan maskeleri ABD yakalayıp kendi ülkesine getirtti.

ABD'nin malzemeleri nasıl yakaladığı ise açıklık kazanmadı. Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn maske pazarında savaş yaşandığını belirtti ve "tüm dünya maske peşinde. Maskeler altın değerinde" dedi.

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