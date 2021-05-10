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Dünya
AA
Haber Giriş: 10.05.2021 - 18:48 | Son Güncelleme:

Almanya İçişleri Bakanı Seehofer, Kovid-19'a yakalandı

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Almanya İçişleri Bakanı Seehofer, Kovid-19'a yakalandı

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in yeni tip koronavirüs'e (Kovid-19) yakalandığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Steve Alter, Twitter’dan yaptığı açıklamada, Seehofer'e Kovid-19’un bulaştığını ve evinde izolasyona girdiğini belirtti.

Alter, 71 yaşındaki Seehofer’in şu anda herhangi bir hastalık belirtisinin olmadığını kaydetti.

Bild gazetesinin haberine göre, Seehofer hafta sonunu evinde geçirdi ve pozitif Kovid-19 test sonucunu da bu sabah aldı.

Seehofer, 14 Nisan'da kendisine Kovid-19’a karşı ilk doz Biontech aşısı uygulandığını açıklamıştı.

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