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Ali VARLI / BERLİN
Haber Giriş: 21.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Almanya İçişleri Bakanı: Geri kabul anlaşması yeniden canlandırılmalı

Ali VARLI
Ali VARLI
ali_varli@yahoo.de
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Ali VARLI
Ali VARLI
ali_varli@yahoo.de
Almanya İçişleri Bakanı: Geri kabul anlaşması yeniden canlandırılmalı
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Avrupa Birliği (AB), Yunanistan’daki Moria mülteci kampında çıkan yangın sonrası sığınmacı sorunun gündeme gelmesi üzerine Türkiye’nin kapısını yeniden çalmaya hazırlanıyor.

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Türkiye ile AB arasında 2016’da imzalanan “Mültecilerin Geri Kabulü Anlaşması”nın yeniden canlandırılması gerektiğini belirterek, anlaşmanın işlememesinin AB’ye büyük maliyeti olacağını söyledi. Söz konusu anlaşma, AB’nin Türkiye’ye karşı 6 milyar Euro’luk yükümlülüğünü yerine getirmemesi üzerine işlevsiz duruma düşmüştü. Alman Bild am Sonntag gazetesine konuşan Seehofer şunları söyledi: “Anlaşma kesinlikle yeniden canlandırılmalı. Türkiye çok önemli bir ortak. Anlaşma hem bizim için hem de Türkiye için çok önemli. AB Komisyonu, Türkiye ile yeniden görüşmek zorunda. Mültecilerin Türkiye’deki eğitim, barınma ve sağlık maliyetleri çok yükseldi. Biz bunu dikkate almak zorundayız. Eğer Türkiye mültecileri kabul etmezse, Avrupa’ya doğru yönlendirirse, bunun maliyeti bizim için çok ama çok daha yüksek olur.”

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Ali VARLI
Ali VARLI
ali_varli@yahoo.de
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