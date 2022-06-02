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Almanya hava savunma sistemi yolluyor

#Almanya#Olaf Scholz#Savunma Planı
Almanya hava savunma sistemi yolluyor

Bir süre önce 100 milyar Euroluk kapsamlı savunma planını onaylayan Almanya da Ukrayna’ya silah yardımını arttırdı.

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, “Ukrayna hakkında her türlü kararı Ukraynalılar verir. Ama biz, gereken süre boyunca Ukrayna’yı desteklemeye devam edeceğiz. Bizim hükümetimiz Almanya’da uygulanan savaş bölgelerine silah göndermeme kuralını devre dışı bırakarak Ukrayna’ya silah yardımında bulunmuştur. Ukrayna’ya savunma roketleri, 15 milyon mermi, on binlerce el bombası gönderdik. Danimarka ile birlikte askeri sevkiyat araçları gönderdik” dedi. Ukrayna’nın istediği “Gepard” tankları için Ukraynalı askerlerin Almanya’da eğitim aldıklarını belirtirken, en kısa zamanda “Iris-T” tipi hava savunma sistemi göndereceklerini de söyledi. Bu sistemle Ukrayna’nın, en büyük kentini dahi Rusya’nın saldırılarına karşı savunabileceğini de ekledi.

 

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#Almanya#Olaf Scholz#Savunma Planı

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