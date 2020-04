Almanya Gümrük Kuralları 2020 - Sigara, Alkol, Altın Limitleri Ne Kadar

Almanya gümrük kuralları Alman hükumeti tarafından belirlenmiştir. Ve bu kuralların dışında Almanya'ya herhangi bir ürün sokulması mümkün değildir.

Almanya Gümrük Kuralları 2020

Almanya hükumetinin belirlemiş olduğu gümrük kuralları şu şekildedir;

- Et ve et ürünlerinin Almanya'ya girmesi kesinlikle yasaktır. Et ürünlerinin sokulması durumunda Alman gümrük memurları tarafından bu ürünlere el konulacaktır.

- Süt ürünlerinin Almanya'ya girişi de yasaktır. Dolayısıyla gümrükten bu ürünlerin tespit edilmesi durumunda bu ürünlere de el konulacaktır.

- Egzotik hayvanlar ve bitkilerin Almanya'ya giriş izni yoktur. Onun dışında evcil hayvanlarınızı gümrükten geçirebilme hakkına sahipsiniz.

- Ruhsatlı olsa dahi ateşli silahların Almanya'ya girişine müsaade edilmemektedir.

- Her türlü uyuşturucu maddenin yine Alman topraklarına girişine izin verilmemektedir.

- Ateşli silahların olduğu gibi patlayıcı maddelerin de Almanya'ya girişine müsaade edilmemektedir.

Almanya Gümrük Kuralları Sigara Limitleri

Almanya'ya Alman gümrük kurallarınca sigara götürebilirsiniz. Bunun için de gümrüğün belirlemiş olduğu sigara limitleri vardır. Almanya'ya yalnızca 200 adet sigara götürebilirsiniz. Bunun yanında 50 adet sarma sigara ve 250 gram olmak üzere pipo tütününü de geçirebilirsiniz. Bunun üstünde ki sigara sokmanız mümkün değildir.

Almanya Gümrük Kuralları Alkol Limitleri

Yine Alman hükumetinin belirlemiş olduğu alkol sokma limitleri vardır. 4 litre köpüksüz olmak üzere şarap girişine izin vardır. Ayrıca 1 litreye kadar alkol oranı %22'yi geçen alkol içeceği ve 2 litreye kadar olan fakat alkol oranı %22'nin altında olan içeceklerin girişine izin vardır. Bunların tespiti yine Alman gümrük memurları tarafından titizlikle yapılır.

Almanya Gümrük Kuralları Altın Limitleri

Almanya tarafından gümrükte altın sokma limitleri vardır. Bu limitleri aşan vatandaşlardan gümrük vergisi alınabilir. Hatta bazı durumlarda ceza-i işlem de olabilir. Altın limitleri şu şekildedir;

Getirilen altınların değerinin 430 Euro'yu geçmeme şartı aranır. Altınlar 430 Euro'yu geçtiğinde ise yüzdelik olarak vergiye tabi tutulur.