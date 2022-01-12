Almanya Federal Meclisi'nden pankartlı protesto!

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 2022 yılının ilk meclis oturumunu düzenledi. Koalisyon hükümetinin Covid-19 salgınıyla ilgili aldığı tedbirleri savunan Scholz, Avrupa ülkelerinde yükselen vaka sayılarının Almanya’da da artmaya devam edeceğine dikkat çekerek, alınan önlemlerin önemine değindi. Covid-19 aşısı ile ilgili görüşlerini de paylaşan Scholz, “Aşının zorunlu hale gelmesi gerektiğini düşünüyorum ve bunun için aktif olarak çalışacağım” dedi.
KONUŞMASINI KESTİLER
Alınan Covid-19 önlemlerinin ve başlatılan aşı kampanyalarının başarısından da bahseden Scholz’un konuşması, Almanya için Alternatif Parti (AfD) vekilleri tarafından protesto edilerek kesildi. AfD’li vekiller, “Parçalanmadan Özgürlük” pankartları açarak protestoya devam ederken, Meclis Başkanı Baerbel Bas eylemin kanunlara aykırı olduğunu ve devam etmesi halinde vekillerin dışarıya çıkarılacağı konusunda uyarılarda bulundu. Yapılan ikazlar ile sona eren protesto sonrasında, meclis oturumuna devam edildi.