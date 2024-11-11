Almanya erken seçimi konuşuyor: ‘Yeterince kâğıt yok’ tartışması

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Ülkenin Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ruth Brand, “oy pusulası bastırmak için yeterli kâğıt olmadığı” gerekçesiyle seçimlerin bir an önce yapılmasında ısrar edilmemesini istedi.

MUHALEFET: SKANDAL VE AYIP

Ruth Brand, “Gerçekten günümüzde kâğıt ve oy pusularını bastıracağımız matbaaları bulmak hiç de kolay değil. Ayrıca yeterli personel de yok” açıklamasında bulundu. Ana muhalefetin büyük kanadı Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Sekreteri Carsten Linnemann, açıklamaya “Yüksek Seçim Kurulu Başkanı’nın ‘yeteri kadar kâğıt yok’ demesi tam bir skandaldır ve ayıptır. Bu Almanya’nın şu anda içinde bulunduğu durumun bir göstergesidir” diyerek tepki gösterdi. Alman Kağıt Sanayi Birliği ise “Bizim kâğıdımız var. Alman kâğıt sanayi güçlüdür” açıklamasında bulundu. Öte yandan son yapılan kamuoyu yoklamalarında, Almanların yüzde 65’inin bir an önce erken seçime gidilmesinden yana olduğu, yüzde 33’ünün de Şansölye Scholz’un “15 Ocak’ta meclisten güven oyu isteyip mart ayında seçime gidilmesi” planına destek verdiği saptandı. Ülkede yapılan son anketlerde muhalif kanat CDU/CSU’nun seçimlerden birinci çıkacağı öngörülüyor.