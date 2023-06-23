Almanya Efe Berk Gökkuş'u konuşuyor... 10. sınıfta okurken üniversiteye kabul edildi!

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15 yaşındaki Efe Berk, 2 yıldır üstün yetenekli öğrencilerin yer aldığı Orta Frankonya Özel Eğitim Programı’ndaki (Hochbegabtenmodell Mittelfranken Programı) tek Türk öğrenci olarak Alman devleti tarafından verilen özel eğitimi alıyor.

Bavyera eyaleti tarafından matematikte 2023 yılının 10. sınıf öğrencileri arasında ilk beşe girdi ve başarı ödülünü 14 Temmuz’da Nürnberg’de alacak.

Kiel’de düzenlenen ve Bavyera’dan 6, Almanya genelinden 50 öğrencinin katıldığı Almanya Fizik Olimpiyatları Takımı seçmelerinde (IPhO) 32’nci olan Efe, yarışmalarda 1.0 not aldığı için yaz tatilinde de fizik eğitimine devam etme hakkı kazandı.

Bavyera’da üniversite öncesi 12 yıl eğitim alınması ve ardından Abitur sınavının (okul bitirme sınavı) başarıyla geçilmesi gerekiyor.

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Ancak Efe Berk, lisede okurken girdiği fizik ve matematik yarışmalarında en iyi dereceleri alması nedeniyle Nürnberg-Erlangen Friedrich-Alexandar Üniversitesi’nin fizik bölümüne kabul edildi.

10. sınıftayken üniversiteye kabul edilen başka bir öğrencinin olmaması nedeniyle öğretmenleri tarafından tebrik edilen Efe Berk, “Amacım fizik ve matematik alanında başarılara imza atan bir fizik profesörü olmak” dedi.

ÇOCUKLARIMIZA SAHİP ÇIKALIM

Efe Berk’e üniversiteye kabul edilmesine yönelik başarı belgesini Nürnberg-Erlangen Friedrich-Alexander Üniversitesi’nden Prof. Dr. Andreas Hirch verdi.

Efe’nin aldığı belgede “Erlangen Albert-Schweitzer-Gymnasium 10. sınıf öğrencilerinden Gökkuş Friedrich-Alexander Üniversitesi Fizik Bölümü 2022/23 eğitim yılının ilk yarısında ‘Deneysel Fizik’ dersini üstün başarıyla tamamlamıştır. Bitirme sınavında aldığı sonuç ilerideki üniversite eğitiminde geçerli olarak sayılacaktır” yazısı yer aldı.

Efe Berk’in bilgisayar mühendisi annesi Çiler ve babası Serdar Gökkuş, yaptığı kısa açıklamada şunları söylediler:

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“Bizler için dünyada en önemli varlıklarımız çocuklarımızdır. Bizler, ebeveynler olarak çocuklarımızın geleceğini düşünürsek, çocuklarımızı iyi bir meslek sahibi olarak görmek istiyorsak, onlarla yakından ilgilenmeliyiz. Çocuklarımızın yerinin okul ve bilim yerleri olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız. Efe’nin Almanya genelinde birçok seminer ve konferansa katılması aynı zamanda okul orkestrasında gitar çalan tek Türk genci olması, bizleri gururlandırıyor.”