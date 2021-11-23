Almanya Dışişleri’ne Baerbock mu geliyor

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ALMANYA’da Sosyal Demokrat Parti (SPD), Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller’in sürdürdüğü koalisyon görüşmelerinde sona doğru gelindiği açıklandı. Almanya Başbakanı Angela Merkel’den boşalacak koltuğa oturmaya hazırlanan SPD’li Olaf Scholz, haftalar önce öngörüldüğü gibi koalisyon hükümetini oluşturacak partilerin ilgili birimlerinin koalisyon protokolüne 6 Aralık’a kadar onay vereceklerinden hareket ettiklerini söyledi.

İŞTE İSMİ GEÇENLER

Koalisyona katılacak partiler şu ana kadar kabine dağılımıyla ilgili bir açıklamada bulunmadıkları halde, SPD’nin 8, Yeşiller’in 6 ve FDP’nin 4 bakanlık istediği iddia ediliyor. FDP Genel Başkanı Christian Lindner’in Maliye Bakanlığı’nda ısrar ettiği, Yeşiller Eşbaşkanları Annalena Baerbock’un Dışişleri Bakanı, Robert Habeck’in de Federal Ekonomi Bakanı olmasının beklendiği de belirtildi. Baerbock, Yeşiller’den başbakan adayı olarak yarışa girmişti.