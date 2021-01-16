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Dünya
DHA
Haber Giriş: 16.01.2021 - 14:51 | Son Güncelleme:

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Türkiye'ye geliyor

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Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Türkiye'ye geliyor
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Dışişleri Bakanlığı, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın, 18 Ocak'ta Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştireceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, 18 Ocak 2021 tarihinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Yapılacak görüşmelerde, ikili ve bölgesel konuların yanı sıra Türkiye-AB ilişkilerinin ele alınması öngörülmektedir" denildi.

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