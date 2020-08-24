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DHA
Haber Giriş: 24.08.2020 - 10:30 | Son Güncelleme:

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye'ye geliyor

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Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye'ye geliyor
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Dışişleri Bakanlığı, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştireceğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız ile Alman mevkidaşı arasında Ankara'da yapılacak görüşmelerde ikili ilişkiler, Türkiye-AB ilişkileri, Doğu Akdeniz ve bölgesel konuların ele alınması öngörülmektedir" denildi.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştireceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız ile Alman mevkidaşı arasında Ankara'da yapılacak görüşmelerde ikili ilişkiler, Türkiye-AB ilişkileri, Doğu Akdeniz ve bölgesel konuların ele alınması öngörülmektedir" denildi.

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