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Almanya diken üstünde! Başbakan Scholz'dan tedirgin eden 'sokağa çıkma kısıtlaması' açıklaması

#Sokağa Çıkma Kısıtlaması#Almanya#Olaf Scholz
Almanya diken üstünde Başbakan Scholzdan tedirgin eden sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, korona virüs salgının seyrine göre sokağa çıkma kısıtlamasının alınabilecek tedbirler arasında olduğunu ifade etti.

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 2021 yılının son kabine toplantısında Covid-19’un Omicron mutasyonunu ve salgının seyrine göre alınacak tedbirleri ele aldı. Olaf Scholz adına toplantıya dair açıklamalarda bulunan Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Scholz'un 7 Ocak'ta eyalet başbakanlarıyla gerçekleştireceği korona virüs toplantısına kadar halkın yüzde 80'inin aşılanmış olmasını istediğini duyurdu. Başbakan Scholz'un tatil döneminde herkesin sorumluluk içinde hareket etmesini istediğini aktaran Hebestreit, "Bununla birlikte Kasım ayında açıklanan 30 milyon hatırlatma dozu (üçüncü doz) hedefine yıl sonuna kadar ulaşmayı bekliyoruz" dedi. Hebestreit, "Başbakan Olaf Scholz, salgının seyrine göre yeni önlemlerin alınacağını ve sokağa çıkma kısıtlamasının da uygulamalar arasında olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı.

83 milyondan fazla nüfuslu Almanya'da halkın yaklaşık yüzde 70.4'ü korona virüse karşı tamamen aşılanırken, yüzde 32.6'sı ise hatırlatma dozu olarak bilinen 3. dozu yaptırdı.

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#Sokağa Çıkma Kısıtlaması#Almanya#Olaf Scholz

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