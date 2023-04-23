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Almanya derin bir nefes aldı... 5 milyar euro'ya mal oldu!

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#ALMANYA#AVRUPA#Dünya
Almanya derin bir nefes aldı... 5 milyar euroya mal oldu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2023 12:35

Federal Hükümet, yerel yönetimler ve sendika, kamuda görev alan yaklaşık 2.5 milyon çalışanın toplu sözleşme görüşmeleri konusunda anlaşmaya vardı. Anlaşmayı, Potsdam’da birkaç saat süren müzakerelerin ardından Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser duyurdu. Faeser, ‘iyi ve adil bir toplu sözleşmeye’ varıldığını söyledi.

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Almanya'da taraflar anlaştı, grev seçeneği masadan kalktı.

Anlaşma birkaç aşamada toplam 3 bin Euro tutarında vergiden muaf özel ödemeler öngörüyor.

1240 Euro bu haziran ayında, 220 Euro da temmuzdan şubat 2024’e kadar olan aylarda ödenecek. Bunun yanı sıra 1 Mart 2024 itibariyle ilk aşamada maaşlar 200 Euro tutarında artırılacak.

İkinci bir adımda, daha sonra artırılan miktar yine yüzde 5.5 oranında artacak. Anlaşma 24 ay süreyle geçerli olacak.

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Toplu pazarlık tarafları çözümlerini büyük ölçüde bir hafta önce sona eren tahkim sürecindeki uzlaşma önerisine dayandırdı.

Anlaşmayı değerlendiren Bakan Faeser, “Daha vasıflı çalışanları kazanmamız gerekiyor. Bu nedenle benim için önemli olan kamu hizmetini bir bütün olarak daha cazip hale getirmektir. Ücret anlaşmasıyla bu başarılmış oldu” dedi. Aynı zamanda bütçe durumunun da göz önünde bulundurulduğunu söyleyen Faeser, “Burada da başarılı olduğumuzu söyleyebilirim” dedi.

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MALİYETİ 4.95 MİLYAR EURO
Anlaşmanın, federal hükümete 24 aylık dönem için toplam maliyeti yaklaşık 4.95 milyar Euro olacak. Bulunan çözümün, Almanya’da nakit sıkıntısı çeken çok sayıda belediye için özel zorluklar içerdiği kaydedildi.

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Belediye İşveren Sendikaları Federasyonu Başkanı Karın Welge, müzakerelerden önce tahkim önerisinin kentlere ve belediyelere getireceği ek maliyeti 17 milyar Euro olarak açıklamıştı.

Birleşik Hizmet Sendikası, anlaşmayla ilgili bir üye anketi başlatılacağını duyurdu. Federal Arabulucu Komisyonu daha sonra 15 Mayıs’ta karar verecek.

Ver.di Başkanı Frank Werneke’ye göre müzakereler kolay geçmedi. Anlaşma ile sendikalar arasında bir grev oylaması ve olası süresiz grevler masadan kalktı.

Pazarlık tarafları aylardır görüşmelerini sürdürüyordu.

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#ALMANYA#AVRUPA#Dünya

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