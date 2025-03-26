Almanya depresyonda... İşgücü kaybı arttı

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Almanya’da sağlık sigortası kuruluşu DAK-Gesundheit’ın açıkladığı verilere göre ülkede son bir yıl içinde depresyon teşhislerinde büyük bir sıçrama yaşandı. Buna göre, geçen yıl depresyon nedeniyle kullanılan hastalık izinlerinde, 2023 yılına kıyasla yaklaşık yüzde 50 artış oldu. Geçen yıl her 100 çalışan için 183 işgünü kaybı yaşanırken, bu rakam bir önceki yıl 122 gün olarak kaydedilmişti. Federal İstatistik Ofisi’nin hesaplamalarına göre, Almanya’da 2023’te ortalama 15.1 işgünü kaybı yaşandı. Bu, birçok Avrupa ülkesinin üzerinde bir oran.

DESTEK PROGRAMI OLUŞTURULMALI

DAK Yönetim Kurulu Başkanı Andreas Storm “Ruhsal hastalıklar, hem çalışanlar hem de işverenler için uzun süreli işgücü kaybı anlamına geliyor” dedi. Storm, depresyon ve anksiyete bozukluklarının nedenlerine ilişkin farkındalığın artırılması ve ruh sağlığını güçlendirmeye yönelik destek programlarının oluşturulması çağrısında bulundu.

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HER YAŞ GRUBU MUZDARİP

Uzmanlara göre tüm yaş grupları bu durumdan muzdarip. Gençlere ilişkin rakamlar birkaç yıldır kademeli olarak artarken, 2024 yılında daha ileri yaş gruplarında keskin bir artış görüldü. 60 yaş üstü kişiler arasında depresyon nedeniyle işe devamsızlık 100 çalışan başına 169 günden 249 güne yükseldi. Verilen bilgilere göre, 2024 yılında akıl sağlığı rahatsızlığı nedeniyle ortalama hastalık izni süresi bir önceki yılın biraz üzerinde 33 gün oldu. 29-42 günlük uzun hastalık raporlarının sayısı yüzde 14 oranında arttı. Meslekler bazında ise; kreş çalışanları ve yaşlı bakımı en riskli gruplar. 2022’de 100 çalışan başına 494 işgünü kaybı yaşanırken, bu rakam 586’ya yükseldi. Sağlık sektörü, ulaşım, hukuk ve idari işlerde de yüksek oranlar mevcut.