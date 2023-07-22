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Almanya dalga konusu oldu! 200 silahlı personel, zırhlı araçlar, helikopterler ve ziyan olan yüzbinlerce Euro...

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#Almanya#Aslan#Operasyon
Almanya dalga konusu oldu 200 silahlı personel, zırhlı araçlar, helikopterler ve ziyan olan yüzbinlerce Euro...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2023 12:06

Almanya'nın 36 saat boyunca sürdürdüğü safari avı büyük bir hüsranla sonuçlandı. Aranan hayvanın aslında bir aslan değil yaban domuzu olduğunun ortaya çıkması sonrası Batı medyası Berlin yönetimi ile dalga geçerken, Alman eleştirmenler operasyona harcanan yüzbinlerce Euro'nun peşine düştü.

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Perşembe günü erken saatlerde Almanya'nın başkenti Berlin'de çekilen bir görüntü tüm ülkeyi ayağa kaldırdı. Kleinmachnow bölgesinde yaşayan iki kişi bir aslanın ormanlık alanda başıboş gezdiğini iddia ediyorlardı üstelik ellerinde aslana ait görüntüler de vardı.

Almanya dalga konusu oldu 200 silahlı personel, zırhlı araçlar, helikopterler ve ziyan olan yüzbinlerce Euro...

200 SİLAHLI PERSONEL, TANK, HELİKOPTER... TÜM DÜNYA İZLEDİ

Kleinmachnow, Teltow ve Stahnsdorf halkına evde kalmaları ve evcil hayvanlarını da sokağa çıkarmamaları uyarısında bulunan polis adeta alarma geçti.

Dişi olduğuna inanılan aslanı arama çalışmalarına 200 silahlı personel, helikopter, drone'lar ve zırhlı araçlar katıldı.

Ormanlık alanda hayvanın bulunması zor olduğu için kızılötesi kameralar kullanıldı, operasyonun görüntüleri Alman televizyonları ile beraber tüm dünyada da yayınlandı.

Almanya dalga konusu oldu 200 silahlı personel, zırhlı araçlar, helikopterler ve ziyan olan yüzbinlerce Euro...

HATA YAPTIKLARINI 36 SAAT SONRA ANLADILAR

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Ancak dünyanın konuştuğu operasyon, görüntüleri inceleyen iki uzmanın nihayet hayvanı analiz etmesi ile 36 saat sonra son buldu.

Görüntüleri inceleyen uzmanlara göre gizemli hayvanın kuyruğu dişi bir aslana ait olmayacak kadar kısaydı, her yerde aranan hayvan muhtemelen bir yaban domuzuydu.

Kasabanın belediye başkanı bölgede aramanın durdurulduğunu duyurdu ve bölge sakinlerine "bir tehlike olmadığını" vurguladı.

Almanya dalga konusu oldu 200 silahlı personel, zırhlı araçlar, helikopterler ve ziyan olan yüzbinlerce Euro...

BATI MEDYASI DALGA GEÇİYOR: KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ

İngiliz medyası Berlin'i alarma geçiren operasyonu 'küçük düşürücü olarak' yorumlarken Fransız medyası 'Kükreme sesi yok' diyerek Almanya ile dalga geçti.

Sosyal medyada yapılan yorumlarda 36 saat boyunca aranan yaban domuzuna 'berlin canavarı' ismi verildi.

Almanya dalga konusu oldu 200 silahlı personel, zırhlı araçlar, helikopterler ve ziyan olan yüzbinlerce Euro...


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ALMANYA'DA TEPKİ: NEDEN BU KADAR ÇOK PARA HARCANDI?

Almanya'daki eleştirmenler ise domuzu teşhis etmenin neden 36 saat sürdüğünü ve operasyon için neden bu kadar çok para harcandığını sorguluyor.

İngiliz Telegraph gazetesinde yer alan bilgilere göre Almanya'da büyük bir helikopterin konuşlandırılması saatte 5 bin Euro'ya mal oluyor .Berlin Polis Birliği başkan yardımcısı Heiko Teggatz operasyonun yüz binlerce euro'ya mal olduğunu belirterek "Bu görev şüphesiz Almanya ormanlarının şimdiye kadar gördüğü en pahalı safari" dedi.

Eleştirmenler operasyon için harcanan paranın safari avı yerine Berlin'in büyüyen çete sorunuyla savaşmak için harcanmasının daha iyi olacağını vurguladı.

Almanya dalga konusu oldu 200 silahlı personel, zırhlı araçlar, helikopterler ve ziyan olan yüzbinlerce Euro...

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#Almanya#Aslan#Operasyon