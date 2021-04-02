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Dünya
Haber Giriş: 02.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Almanya Cumhurbaşkanı AstraZeneca aşısı oldu

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Almanya Cumhurbaşkanı AstraZeneca aşısı oldu

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier dün koronavirüs aşısı oldu.

Cumhurbaşkanlığı basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Steinmeier Berlin Askeri Hastanesi’nde AstraZeneca aşısı oldu. Aşı sonrası Steinmeier, “Almanya’da onaylanmış aşılara güveniyorum. Bugün AstraZeneca ile ilk aşıyı oldum. Aşılama, salgından çıkış yolundaki en önemli adımdır” derken halkı da aşılama kampanyasına katılmaya davet etti.

Almanya’da aşı komisyonu üç gün önce 65 yaşındaki Steinmeier’e uygulanan AstraZeneca aşısı için 60 yaş altı vatandaşlara yapılmaması önerisinde bulunmuştu. AstraZeneca aşısının kanda pıhtılaşma sorunu yarattığı yönündeki endişelerin ardından Dünya Sağlık Örgütü, yararının olası zararından daha fazla olduğunu belirtmişti.

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