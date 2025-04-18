Almanya cani doktoru konuşuyor: Dr. ÖLÜM

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Almanya’nın başkenti Berlin’de görev yapan 40 yaşındaki palyatif tıp uzmanı Johannes M.’nin 90 hastayı öldürmüş olabileceği belirtildi. Şüpheli doktor, ilk olarak 15 kişinin ölümünden sorumlu tutuluyordu. Eylül 2021 ile Temmuz 2024 tarihleri arasında 12 kadın ve 3 erkeği ölümcül bir sakinleştirici kokteyli kullanarak öldürmekle suçlanıyordu. Soruşturma kapsamında, Johannes M.’nin Berlin dışında Köln ve Frankfurt’ta da benzer suçları işlediği iddia ediliyor. Şüphelinin, 2021 yılından itibaren 25 ila 94 yaşları arasındaki hastalara, herhangi bir tıbbi gerekçe olmaksızın, ölümcül dozlarda anestezik ve kas gevşetici ilaçlar vererek ölümlerine neden olduğu belirtiliyor.

EVLERİNDE YANGIN ÇIKARDI

Bazı durumlarda, suçlarını gizlemek amacıyla kurbanlarının evlerinde yangın çıkardığı da iddialar arasında. İlginç bir şekilde, Johannes M.’nin 2013 yılında “Frankfurt’ta 1945-2008 yılları arasında yaşlılara yönelik öldürme suçları” üzerine doktora tezi yazdığı ortaya çıktı. Bu durum, onun suçlara olan ilgisinin akademik düzeyde başladığına işaret ediyor.

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KENDİ HALİNDE SESSİZ BİRİ

Şüpheli, eşi ve çocuğuyla birlikte Berlin’de sıradan bir yaşam sürerken, komşuları tarafından “sessiz ve kendi halinde” biri olarak tanımlanıyor. Komşularından biri, “Onun böyle bir şey yapabileceğini asla düşünmezdim” diyerek şaşkınlığını dile getirdi. Şu anda tutuklu bulunan Johannes M., hakkındaki suçlamalarla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.