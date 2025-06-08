Almanya 'büyük saldırıya' karşı harekete geçti: Metro ve okulları sığınağa dönüştürme planı!

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Almanya Federal Sivil Savunma ve Afet Yardımı Ofisi (BBK) Başkanı Ralph Tiesler, Rusya'nın olası bir saldırısına karşı ülkenin hazırlık düzeyini artırmak için acil önlemler almaya hazırlandıklarını bildirdi. Mevcut sığınakların yetersiz olduğunu kaydeden Tiesler, Soğuk Savaş döneminden kalan tesislerin modernize edilmesi için harekete geçeceklerini dile getirdi.

Almanya'da yaklaşık 2000 sığınak ve soğuk savaştan kalma koruma odalarından sadece 580'i çalışır durumda. Bu tesisler, yaklaşık 480 bin kişiye yani nüfusun yalnızca yüzde 0,5'ine yetecek kapasitede.

'BÜYÜK SALDIRI RİSKİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ'

Tiesler, Finlandiya'nın nüfusunun yüzde 85'ini koruyabilecek sığınaklara sahip olmasını örnek göstererek, Almanya'nın bu alanda geride kaldığını vurguladı.

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Süddeutsche Zeitung'a konuşan Tiesler, Rusya'nın kendileri için bir tehdit olduğunu iddia ederek, "Uzun süredir savaşın Almanya için olası bir senaryo olmadığı düşünülüyordu. Ancak Avrupa'da büyük bir saldırı riskiyle karşı karşıyayız" dedi.

BBK Başkanı, metro istasyonları, yeraltı otoparkları ve okullar gibi kamu binalarının sığınak olarak kullanılmasını önerdi. Almanya'nın olası güvenlik tehditlerine karşı hızla hazırlanması için çalışma başlatan BBK, bu yaz sonuna kadar hükümete kapsamlı bir plan sunacak.

Almanya'nın çoğu şehrinde yeraltı metro istasyonları bulunuyor. Buna karşın uzmanlar, bu istasyonların çoğunun, yüzeye yakın bir mesafede olduğu için gerçek bir saldırıya karşı koruma sağlayamayabileceğine dikkat çekiyor.

ALMANYA 'TEHDİTLERE' NASIL HAZIRLANACAK?

Almanya Parlamentosu, savunma harcamalarını artırmak için "borç frenini" askıya aldı. Yeni düzenlemeyle hükümet, gerekli görülen alanlarda yatırım yapmak için borçlanmaya gidebilecek. Bu kapsamda, Almanya'nın sivil savunma altyapısına yönelik milyarlarca avroluk yatırım yapması bekleniyor.

BBK Başkanı Tiesler, hükümetin savunma altyapısını geliştirme stratejisine ilişkin ipuçları verdi. Yeni sığınak inşasının zaman ve maliyet açısından verimli olmayacağını savunan Tiesler, mevcut yeraltı yapılarının korunaklı hale getirilmesinin daha hızlı sonuç vereceğini kaydetti.

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Tiesler, Almanya'nın gelişmiş bir sivil altyapıya sahip olduğunu hatırlatarak,"1 milyon kişiye acil barınma imkânı sağlamak için mevcut tüneller, garajlar ve bodrum katları değerlendirilmeli" diye konuştu.

Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, göreve gelmeden önce Almanya'nın savunma harcamalarını artırma sözü vermişti. Rusya'yı "gerçek bir tehdit" diye tanımlayan Merz, ülkenin olası bir savaşa hazırlanması için gerekli adımları atacaklarını açıklamıştı.

'EN AZ 72 SAAT YETECEK KADAR GIDA, SU VE İLAÇ STOKLAYIN'

Tiesler, sivil savunma sisteminin güçlendirilmesi için en az 10 milyar avroluk bir bütçeye ihtiyaç olduğunu belirtti. On yıllık süreçte bu rakamın 30 milyar avroya çıkabileceği tahmin ediliyor. BBK Başkanı, hükümetten acil fon sağlanmasını talep etti.

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Vatandaşların da kişisel hazırlık yapması gerektiğini söyleyen Tiesler, "En az 72 saat yetecek kadar su, gıda ve ilaç stoklanmasını" tavsiye etti. Tiesler bu önlemlerin, olası enerji kesintileri veya temel ihtiyaç kıtlıklarında hayati önem taşıyacağını bildirdi.