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Almanya bu sözlerle çalkalanıyor... Şansölye Scholz sessizliğini bozdu!

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#ALMANYA#Ukrayna Savaşı#Boris Johnson
Almanya bu sözlerle çalkalanıyor... Şansölye Scholz sessizliğini bozdu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2022 09:06

Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile 24 Şubat'ta başlayan Ukrayna savaşı Rus liderin istediği şekilde ilerlemiyor. Sahada kayıplar yaşayan Rusya bunu hava saldırıları ile telafi etmeye çalışırken eski İngiltere Başbakanı Johnson'un sözleri dünyanın gündemine adeta bomba gibi düştü. Johnson'un açıklamalarına Almanya'dan sert bir yanıt geldi.

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Dünyanın gözü kulağı 24 Şubat'tan beri Ukrayna'dan gelen haberlerde.

Ukrayna'daki savaş son sürat devam ederken Almanya, eski İngiltere Başbakanı Johnson'un sözleri ile çalkalanıyor.

Eski başbakan, CNN'e verdiği bir röportajda Fransa, İtalya ve Almanya'yı ağır bir şekilde eleştirmiş ve bu ülkelerin n işgale ilk tepkisini 'felaket' olarak nitelendirmişti.

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Johnson'un Berlin'in savaşın hızlıca bitmesini istediği iddiası Almanya Şansölyesi Olaf Scholz'u sinirlendirdi.

Scholz adına bu iddiaya yanıt veren sözcü İngiliz Telegraph gazetesine şunları söyledi;

'Oldukça eğlenceli bir figür olan eski başbakanın gerçeklikle her zaman benzersiz bir ilişkisi olduğunu biliyoruz; Bu durum bir istisna değil.'

İngiliz Guardian gazetesi 'Almanya Johnson'ı diplomatik bir dille vurdu' yorumuna yer verdi.

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Almanya bu sözlerle çalkalanıyor... Şansölye Scholz sessizliğini bozdu
Ukrayna'nın başkenti Kiev dün bir kez daha Rus füzelerinin hedefi oldu... (Fotoğraf: AP)

RUSYA ŞARTINDAN VAZGEÇTİ

Rusya 'özel askeri operasyon' olarak nitelendirdiği savaşın hedeflerini açıklamış, bu hedefler arasında Ukrayna hükümetinin değiştirilmesi de yer almıştı.

Savaşın dokuzuncu ayında Rusya'dan 'U' dönüşü gibi bir açıklama geldi. Kremlin böyle bir hedeflerinin olmadığını duyurdu.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya'nın 'özel askeri operasyonun' Ukrayna'daki hükümeti değiştirmeyi hedeflemediğini söyledi.

Putin'in Ukrayna'yı işgalinin amaçlarından birinin Ukrayna'da rejim değişikliği olup olmadığı sorulduğunda Peskov, 'Hayır, başkan bundan zaten bahsetti' yanıtını verdi.

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TAARRUZ EMRİNİ ZELENSKI VERDİ

Kremlin açıklamaları Rusya'nın sahada kayıplar vermesinin ardından geldi. Zelenski, Herson yönüne başlatılan saldırıdan sadece birkaç saat sonra Kırım'ı geri alma sözü vermişti.

Geçtiğimiz haftalarda Rus güçlerinin çekilmesinin ardından Ukrayna kuvvetleri kenti geri almıştı.

Herson'un geri alınması işgal altındaki diğer şehirler için de umudu artırmış durumda.

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#ALMANYA#Ukrayna Savaşı#Boris Johnson

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