Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Almanya bu sözlerle çalkalanıyor... Rusya'dan flaş uyarı: Tüm kırmızı çizgiler çoktan aşıldı

Güncelleme Tarihi:

#ALMANYA#Rusya#Dünya
Almanya bu sözlerle çalkalanıyor... Rusyadan flaş uyarı: Tüm kırmızı çizgiler çoktan aşıldı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2023 13:56

Almanya, Rusya'nın Berlin Büyükelçisi Sergey Nechaev'ın sözlerini konuşuyor: Rus basınına konuşan elçinin sözleri 'Tüm kırmızı çizgiler çoktan aşıldı' sözleri ile Berlin'e adeta ültimatom verdi.

Haberin Devamı

Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde...

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Geçtiğimiz yılın Şubat ayında verdiği emir ile başlayan kanlı savaş can almaya devam ediyor.

Bakhmut'un sahibi olmak için çatışmalar son sürat devam ederken Rusya'dan gelen açıklama Almanya'nın gündemine adeta bomba gibi düştü.

Ülke basınına konuşan Rusya'nın Berlin Büyükelçisi Sergey Nechaev, tehdit gibi uyarılarda bulundu.

Gözden KaçmasınZelenskiye soğuk duş... Belgeler sızdı acı gerçek ortaya çıktıZelenski'ye soğuk duş... Belgeler sızdı acı gerçek ortaya çıktı!Haberi görüntüle

Nechaev, Almanya'nın Rusya ile doğrudan bir çatışmadan kaçınmak için mümkün olan her şeyi yaptığını ve bunun yerine Moskova'yı stratejik bir yenilgiye uğratmak için Ukrayna'yı vekil olarak kullandığını iddia etti.

Izvestia gazetesine konuşan Rus elçi, Ukrayna'ya tedarik edilen Alman silahlarının yelpazesinin sürekli genişlediğine dikkat çekti ve şu değerlendirmede bulundu;

Haberin Devamı

'Berlin, miğfer teslimatından başlayarak ağır savaş tankları, obüsler, çoklu roketatarlar ve hava savunma silahları dahil olmak üzere modern ölümcül silah sistemlerini Kiev rejimine göndermeye devam etti.'

Nechaev'in 'Alman hükümeti, Rusya'yı stratejik bir yenilgiye uğratma çabasında olası tüm 'kırmızı çizgileri' çoktan aştı' diyerek Berlin'e adeta ültimatom verdi.

Gözden KaçmasınKırımdan gelen son görüntüler dünya gündeminde Saldırı için hazırlıklar başladı...Kırım'dan gelen son görüntüler dünya gündeminde! Saldırı için hazırlıklar başladı...Haberi görüntüle

Alman seçmenin doğrudan bir savaşa sıcak bakmadığı için Berlin'in böyle bir politika izlediğini öne süren Rus elçi 'Başkasının elleriyle savaşmak daha kolay' dedi.

Almanya - Rusya ilişkileri Berlin'in Ukrayna'daki en üst düzey diplomatı Anka Feldhusen'ın açıklamaları sonrası iyice gerilmişti.

Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) Ukraynalı çocukların Rusya’ya kaçırıldığı iddiaları nedeniyle Rusya lideri Vladimir Putin’i aranan kişi ilan etmesi üzerine Feldhusen şu değerlendirmede bulunmuştu;

'Putin Alman topraklarında ortaya çıkarsa, kesinlikle tutuklanacak. Bu dün Almanya adalet bakanı tarafından doğrulandı'

Gözden KaçmasınABD soruşturma açtı... Ukrayna ordusuna ait gizli bilgiler sızdırıldıABD soruşturma açtı... Ukrayna ordusuna ait gizli bilgiler sızdırıldıHaberi görüntüle

RUSYA'DAN SERT UYARI: SAVAŞ İLANI OLUR

Moskova'nın bu sözlere tepkisi ise sert oldu.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev Almanya'nın kendi topraklarında Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkındaki tutuklama kararını uygulaması durumunda bunun Rusya'ya karşı savaş ilanıyla aynı anlama geleceğini belirtti.

Haberin Devamı

Medvedev, 'Hayal edelim, açıkçası bu hiçbir zaman gerçekleşmeyecek olan bir durum, ama yine de gerçekleştiğini hayal edelim. Nükleer bir devletin başkanı (Putin) Almanya topraklarına gitti ve tutuklandı. Bu ne demektir? Bu, Rusya Federasyonu'na karşı savaş ilanı olur. Bu durumda tüm füzelerimiz Bundestag'a ve Şansölye'nin ofisine uçar' ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ALMANYA#Rusya#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

Soğuk ayaklar, topuk çatlağı, kalın tırnaklar... Ayaklarımız sağlığımız hakkında bize ne söylüyor

Soğuk ayaklar, topuk çatlağı, kalın tırnaklar... Ayaklarımız sağlığımız hakkında bize ne söylüyor?

#Sağlık
ChatGPT ünlü hukuk profesörünü öğrencisini taciz etmekle suçladı ama işin aslı bambaşkaydı Peki neler yaşandı

ChatGPT ünlü hukuk profesörünü öğrencisini taciz etmekle suçladı ama işin aslı bambaşkaydı! Peki neler yaşandı?

#Yapay Zeka
BİR SORUDAN FAZLASI | Neden hastalıklarımızı yarıştırıyorsun

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden hastalıklarımızı yarıştırıyorsun?

#Bir Sorudan Fazlası