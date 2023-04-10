Almanya bu sözlerle çalkalanıyor... Rusya'dan flaş uyarı: Tüm kırmızı çizgiler çoktan aşıldı

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Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde...

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Geçtiğimiz yılın Şubat ayında verdiği emir ile başlayan kanlı savaş can almaya devam ediyor.

Bakhmut'un sahibi olmak için çatışmalar son sürat devam ederken Rusya'dan gelen açıklama Almanya'nın gündemine adeta bomba gibi düştü.

Ülke basınına konuşan Rusya'nın Berlin Büyükelçisi Sergey Nechaev, tehdit gibi uyarılarda bulundu.

Nechaev, Almanya'nın Rusya ile doğrudan bir çatışmadan kaçınmak için mümkün olan her şeyi yaptığını ve bunun yerine Moskova'yı stratejik bir yenilgiye uğratmak için Ukrayna'yı vekil olarak kullandığını iddia etti.

Izvestia gazetesine konuşan Rus elçi, Ukrayna'ya tedarik edilen Alman silahlarının yelpazesinin sürekli genişlediğine dikkat çekti ve şu değerlendirmede bulundu;

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'Berlin, miğfer teslimatından başlayarak ağır savaş tankları, obüsler, çoklu roketatarlar ve hava savunma silahları dahil olmak üzere modern ölümcül silah sistemlerini Kiev rejimine göndermeye devam etti.'

Nechaev'in 'Alman hükümeti, Rusya'yı stratejik bir yenilgiye uğratma çabasında olası tüm 'kırmızı çizgileri' çoktan aştı' diyerek Berlin'e adeta ültimatom verdi.

Alman seçmenin doğrudan bir savaşa sıcak bakmadığı için Berlin'in böyle bir politika izlediğini öne süren Rus elçi 'Başkasının elleriyle savaşmak daha kolay' dedi.

Almanya - Rusya ilişkileri Berlin'in Ukrayna'daki en üst düzey diplomatı Anka Feldhusen'ın açıklamaları sonrası iyice gerilmişti.

Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) Ukraynalı çocukların Rusya’ya kaçırıldığı iddiaları nedeniyle Rusya lideri Vladimir Putin’i aranan kişi ilan etmesi üzerine Feldhusen şu değerlendirmede bulunmuştu;

'Putin Alman topraklarında ortaya çıkarsa, kesinlikle tutuklanacak. Bu dün Almanya adalet bakanı tarafından doğrulandı'

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RUSYA'DAN SERT UYARI: SAVAŞ İLANI OLUR

Moskova'nın bu sözlere tepkisi ise sert oldu.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev Almanya'nın kendi topraklarında Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkındaki tutuklama kararını uygulaması durumunda bunun Rusya'ya karşı savaş ilanıyla aynı anlama geleceğini belirtti.

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Medvedev, 'Hayal edelim, açıkçası bu hiçbir zaman gerçekleşmeyecek olan bir durum, ama yine de gerçekleştiğini hayal edelim. Nükleer bir devletin başkanı (Putin) Almanya topraklarına gitti ve tutuklandı. Bu ne demektir? Bu, Rusya Federasyonu'na karşı savaş ilanı olur. Bu durumda tüm füzelerimiz Bundestag'a ve Şansölye'nin ofisine uçar' ifadelerini kullandı.