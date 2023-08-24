Almanya bu sözlerle çalkalanıyor... Bakan Baerbock'tan Rusya itirafı: Etkisiz kaldı!

Haberin Devamı

Binlerce hayata mal olan Ukrayna Savaşı son sürat devam ediyor.

Batı bir yandan Rusya'ya yaptırım uygularken bir yandan da Kiev'e silah ve para yardımında bulunuyor.

Silah yardımında Aslan payı ABD'nin. Washington yönetimi savaşın başından bu yana ülkeye milyarlarca dolarlık silah gönderdi.

Putin'in emri ile başlayan savaş 18 ayı geride bırakırken Almanya'dan itiraf gibi bir açıklama geldi. Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, savaşın gidişatı ve izlenen politikalar ile ilgili konuştu.

Baerbock, Moskova'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımların etkisinden duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.

'Aslında ekonomik yaptırımların ekonomik etkisinin olması lazım. Ama yapmıyorlar' diyen Alman bakan Batı'nın attığı adımların yetersiz kaldığını ve başarısız olduklarını itiraf etti.

Haberin Devamı

Baerbock, 'Ekonomik etki yapmıyorlar Çünkü demokrasilerin mantığı otokrasilerde işlemez' dedi.

Gazeteci Stephan Lamby'nin sorularını yanıtlayan Alman bakan 'Bu savaşın rasyonel kararlarla, medeni hükümetler arasında alacağınız rasyonel önlemlerle sonlandırılamayacağını gördük' dedi.

Gözden Kaçmasın Dünyayı ayağa kaldıran uçak kazası sonrası Putin'den ilk adım geldi Haberi görüntüle

İŞTE RUSYA'NIN 2 ŞARTI

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rus devlet televizyonuna verdiği bir röportajda Rusya ile Batı arasında müzakere olasılığı hakkında açıklamalarda bulunmuştu.

Rus bakan, müzakerelerin başarılı olması için Batı'nın kabul etmesi gereken 2 şartı açıklamış, Lavrov, Batı'nın Rusya Federasyonu'nun çıkarlarını ve güvenliğini tam olarak dikkate alması gerektiğini söylemişti.

Lavrov, ikinci olarak, Batı'nın Moskova'ya tansiyonu düşürmeye yardımcı olacak bazı ciddi yaklaşımlar önermesi gerektiğinin altını çizmişti.

Rus bakan, 'Bize bu saygı ilkelerine dayalı gerçekçi önerilerle yaklaşılırsa, her zaman olduğu gibi biz de öyle yaklaşacağız' ifadesini kullanmıştı.