Almanya bu skandalla çalkalanıyor... Savcılık harekete geçti! Bakan Reul'dan acı itiraf

Haberin Devamı

Essen Savcılığı’nın devreye girmesiyle 22-25 yaşları arasındaki şüpheli 5 Emniyet mensubunun evleri ile çalıştıkları yerlerde arama yapıldığı ve bazı eşyalarına el konulduğu açıklandı.

Polis eğitimleri döneminde aşırı sağcı paylaşımlarda bulundukları şüphesiyle haklarında soruşturma başlatılan şüphelilerden üçünün Recklinghausen, birinin Kleve, diğerinin de Borken Emniyet Müdürlüğü’nde görev yaptıkları belirtildi.

Kleve’deki şüpheli polisin görev alanının değiştirildiği, Borken’dekinin ise başka bir yere tayin edildiği açıklandı.

KRV’de son 6 yıl içinde aşırı sağcı tutum ve davranış sergileyen 105 polis hakkında yasal işlemde bulunulduğu, Emniyet birimlerine 2017 yılından beri bu yönde 357 şikâyette bulunulduğu kaydedildi.

Gözden Kaçmasın 11 yıldır her yerde aranıyordu, tek bir kare ile yakalandı Haberi görüntüle

‘YASALAR SERTLEŞTİRİLMELİ’

Haberin Devamı

KRV İçişleri Bakanı Herbert Reul, polis mesleğinin güven, dürüstlük ve disiplin gerektirdiğinin altını çizerken, geçerli yasal düzenlemelerde bazı boşluklar olduğunu itiraf etti.

'Yasal düzenlemeler sertleştirilmeli' diyen Reul sözlerine şöyle devam etti;

'Genç polisler de yaşlı meslektaşları gibi hukuka, yasalara ve değerlerimize saygı göstermelidir. Şu anda ortaya çıktığı gibi böyle içerikler paylaşanlar, Polis olma karakterine sahip değildirler.'