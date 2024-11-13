Almanya bu davayı konuşuyor: 8 milyon Euro çalan Yasemin mahkemede... 'Benimle dalga geçtiler'

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Almanya'nın Bremen kentinde nakit taşıma şirketi Loomis'te çalıştığı sırada 8.2 milyon Euro çalmasıyla gündeme gelen Yasemin Gündoğan, hakim karşısına çıktı.

Alman televizyonu RTL'de yer alan habere göre, duruşma salonuna girdiği sırada şaşkın ve kararsız görünen Yasemin'in avukatı, suçun Yasemin tarafından işlendiğini "Bayan G. suçu işledi" ifadesiyle açıkladı.

Viyana üzerinden Türkiye'ye kaçan Yasemin'in avukatı Carsten Scheuchzer, müvekkilinin tam ifade vereceğini belirtti. Davanın başlamasından önce RTL'ye verdiği röportajda avukat Scheuchzer, Yasemin'in Türkiye'de kendisini rahat hissetmediğini "Türk nüfus cüzdanı yok. Türkçe konuşmuyor. Hayatının merkezi Almanya'da sözleriyle ifade etti.

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Avukat Scheuchzer, "Yasemin artık yüzleşmekten kaçmak istemiyordu. Bu yüzden Mart ayında teslim oldu" dedi.

Mahkeme karşısına çıkmayı kabul ettiğini belirten Yasemin, iki saat süren ifadesinde “Aileme geri dönmek istedim" açıklaması yaptı.

Bir arkadaşı tarafından suç işlemeye ikna edildiğini söyleyen Yasemin'in suç ortakları arasında, Türkiye'de de defalarca hapse girip çıkan eski sevgilisi de yer aldı.

PARA NEREDE?

Alman televizyon kanalı Buten un Binnen'da yer alan habere göre Yasemin, İşlediği suçtan basit bir alıştırmaymış gibi bahsetti ve “Bunu herhangi bir gün de yapabilirdim” dedi.

Çalıştığı yere hakim olduğu için ayrıntılı bir plan yapmasına gerek kalmadığını ifade eden Yasemin, hırsızlığı yapabilmek için sessiz bir yer aradığını ve parayı kasalara doldurmak yerine önceden dışarı çıkardığı atık kağıt konteynerine koyduğunu söyledi.

Yasemin, parayı atık kağıt konteynerina koyduktan sonra suç ortaklarının parayı alacağını belirtti.

Ganimetten kendisine 6 milyon Euro kalacağını düşünen Yasemin, “Kaçak hayatı parasızken hiç hoş değil" dedi ve hakimin "Para nerede?" sorusuna “Eski sevgilime sormanız gerekecek” cevabını verdi. Avukatı ise Yasemin'in hırsızlıktan kazanç elde etmediğini savundu.

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Mahkeme, Yasemin'in 20 bin ila 25 bin Euro çaldığını belirtmesi üzerine Yasemin, "Benimle dalga geçtiler" dedi ve böyle bir hırsızlığı yapmış olmaktan da parasız kalmaktan da utanç duyduğunu söyledi.

ÜÇ YIL SONRA TESLİM OLDU

Alman gazetesi Bild'de yer alan habere göre, Yasemin'in mahkemeye son derece pahalı kıyafetler giyerek ve dünyaca ünlü marka gözlük takarak gelmesi dikkat çekti.

Mayıs 2021'de gerçekleştirdiği suçun ardından Yasemin, Mart 2024'te Almanya'ya dönerek teslim oldu. Avukatı aracılığıyla Almanya'ya döneceğini açıklayan Yasemin, Bremen havaalanında tutuklandığı günden bu yana gözaltında tutuldu.

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Yasemin, kayıp parayı teslim etmemesine rağmen şartlı tahliye ile serbest kaldı. Yasemin'in şartlı tahliye koşulları arasında düzenli olarak polis merkezine giderek belgelerini göstermesi rapor vermesi, şehirden ayrılmaması yer alıyordu.

Teslim olduğu sırada geçerli bir pasaporta sahip olan Yasemin, kimlik belgelerini zamanında polis gösteremediği gerekçesi ile yeniden parmaklıklar ardına girdi.

Kaçma riski olduğu düşünülen Yasemin'in yeniden tutuklanmasını doğrulayan Savcı Frank Passage, "Birkaç haftadır Bremen cezaevinde gözaltında tutuluyor" açıklaması yaptı.

Yasemin'in avukatı Carsten Scheuchzer ise, “Müvekkilim bir kimlik belgesini yetkililere zamanında teslim etmemişti. Ancak hiçbir noktada kaçma tehlikesi yoktu. Yeni bir başlangıç, yeni bir iş için bu belgelere ihtiyacı vardı.” dedi.

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Çıktığı mahkemede, on yıla kadar hapis cezası alma ihtimali bulunan Yasemin için şu ana kadar dokuz duruşma günü belirlendi. Yasemin, cezasını çeker çekmez ailesiyle birlikte yaşamak ve işine geri dönmek istediği belirtti.

Yasemin, nakit taşıma firması için taşıdığı banknotları güvenlik kasalarına koyması gereken ancak 8.2 milyon Euro parayı çöp kutusuna koyduktan sonra minibüse binerek kayıplara karışmıştı.