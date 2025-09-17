Almanya Başbakanı sinagog açılışında Yahudi soykırımını anarken ağladı

Haberin Devamı

Nazi döneminde Nasyonal Sosyalistlerin (NS) Yahudilere giriştikleri soykırımın Almanya adına utanç verici olduğunu belirtirken, son dönemlerde artan Yahudi düşmanlığının da kendisini dehşete düşürdüğünü söyledi. Şansölye Merz, “Almanya’nın Başbakanı olarak, bir Alman olarak, ‘Bir daha asla’ yükümlülüğü ile büyüyen biri olarak, savaş sonrasının bir çocuğu olarak bu beni utandırıyor” dedi. Merz, Yahudi kökenli Alman dilbilimci Rachel Salamander’in kitaplarında çocukken tanık olduğu Yahudi soykırımının nasıl durduralamadığını dile getirdiğini anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Başbakan Merz, Almanya’da artan anti semitizmden son on yıllarda yurtdışından gelen göçü sorumlu tuttu.