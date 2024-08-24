Almanya Başbakanı Scholz'den 'saldırı' açıklaması

Haberin Devamı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Solingen kentindeki festivalde gerçekleştirilen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği, 5'i ağır olmak üzere 8 kişinin yaralandığı bıçaklı saldırıya yönelik sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Başbakan Scholz, "Solingen'deki saldırı korkunç. Saldırgan birkaç kişiyi vahşice öldürdü. Az önce Solingen Belediye Naşkanı Tim Kurzbach ile telefonda konuştum. Hayatını kaybedenlerin yasını tutuyoruz, ailelerinin yanındayız. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Failin bir an önce yakalanması ve yasaların gerektirdiği en ağır şekilde cezalandırılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ise paylaşımında, "Şehrin kuruluşunun 650. yıl dönümünü kutlayan insanlara yönelik vahşi saldırı beni derinden sarstı. Düşüncelerim hayatını kaybedenlerin aileleriyle birlikte. Faili yoğun bir şekilde arayan güvenlik güçlerine teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Alman politikacı Ursula von der Leyen de paylaşımında, "Solingen'deki vahşi saldırıdan dolayı derinden sarsıldım. Düşüncelerim, ölenlerin ve yaralıların aileleriyle birlikte, kendilerine acil şifalar diliyorum. Bu suçun arka planı hızla açıklığa kavuşturulmalı" ifadelerini kullandı.

SALDIRGAN HALA YAKALANAMADI

Dün akşam yerel saatle 21.45 sıralarında gerçekleştirilen saldırı sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, saldırgan olay yerinden kaçmıştı. Halka evde kalma ve şehir merkezinden uzak durma uyarısında bulunan polisin geniş çaplı operasyonu sürüyor.

Saldırının nedeni de henüz bilinmiyor.