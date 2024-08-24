Almanya Başbakanı Scholz'den 'saldırı' açıklaması

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Solingen kentindeki festivalde gerçekleştirilen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği, 5'i ağır olmak üzere 8 kişinin yaralandığı bıçaklı saldırıya yönelik sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Başbakan Scholz, "Solingen'deki saldırı korkunç. Saldırgan birkaç kişiyi vahşice öldürdü. Az önce Solingen Belediye Naşkanı Tim Kurzbach ile telefonda konuştum. Hayatını kaybedenlerin yasını tutuyoruz, ailelerinin yanındayız. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Failin bir an önce yakalanması ve yasaların gerektirdiği en ağır şekilde cezalandırılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Alman politikacı Ursula von der Leyen de paylaşımında, "Solingen'deki vahşi saldırıdan dolayı derinden sarsıldım. Düşüncelerim, ölenlerin ve yaralıların aileleriyle birlikte, kendilerine acil şifalar diliyorum. Bu suçun arka planı hızla açıklığa kavuşturulmalı" ifadelerini kullandı.
SALDIRGAN HALA YAKALANAMADI
Dün akşam yerel saatle 21.45 sıralarında gerçekleştirilen saldırı sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, saldırgan olay yerinden kaçmıştı. Halka evde kalma ve şehir merkezinden uzak durma uyarısında bulunan polisin geniş çaplı operasyonu sürüyor.
Saldırının nedeni de henüz bilinmiyor.