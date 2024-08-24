×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Almanya Başbakanı Scholz'den 'saldırı' açıklaması

Güncelleme Tarihi:

#Almanya#Scholz#Saldırı
Almanya Başbakanı Scholzden saldırı açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2024 17:14

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Solingen kentindeki festivalde 3 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı saldırının failinin hızla yakalanması ve yasaların gerektirdiği en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini ifade etti. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ise paylaşımında, "Şehrin kuruluşunun 650. yıl dönümünü kutlayan insanlara yönelik vahşi saldırı beni derinden sarstı" dedi.

Haberin Devamı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Solingen kentindeki festivalde gerçekleştirilen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği, 5'i ağır olmak üzere 8 kişinin yaralandığı bıçaklı saldırıya yönelik sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Başbakan Scholz, "Solingen'deki saldırı korkunç. Saldırgan birkaç kişiyi vahşice öldürdü. Az önce Solingen Belediye Naşkanı Tim Kurzbach ile telefonda konuştum. Hayatını kaybedenlerin yasını tutuyoruz, ailelerinin yanındayız. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Failin bir an önce yakalanması ve yasaların gerektirdiği en ağır şekilde cezalandırılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Almanya Başbakanı Scholzden saldırı açıklaması

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ise paylaşımında, "Şehrin kuruluşunun 650. yıl dönümünü kutlayan insanlara yönelik vahşi saldırı beni derinden sarstı. Düşüncelerim hayatını kaybedenlerin aileleriyle birlikte. Faili yoğun bir şekilde arayan güvenlik güçlerine teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

Haberin Devamı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Alman politikacı Ursula von der Leyen de paylaşımında, "Solingen'deki vahşi saldırıdan dolayı derinden sarsıldım. Düşüncelerim, ölenlerin ve yaralıların aileleriyle birlikte, kendilerine acil şifalar diliyorum. Bu suçun arka planı hızla açıklığa kavuşturulmalı" ifadelerini kullandı.

 

SALDIRGAN HALA YAKALANAMADI

Dün akşam yerel saatle 21.45 sıralarında gerçekleştirilen saldırı sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, saldırgan olay yerinden kaçmıştı. Halka evde kalma ve şehir merkezinden uzak durma uyarısında bulunan polisin geniş çaplı operasyonu sürüyor.
Saldırının nedeni de henüz bilinmiyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#Scholz#Saldırı

BAKMADAN GEÇME!