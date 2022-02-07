Almanya Başbakanı Scholz’a destek azalıyor

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Scholz, başbakan seçileli daha 100 gün olmamasına karşın, seçmen desteğini şimdiden kaybetmeye başladı. Yapılan kamuoyu yoklamalarında Scholz’dan memnun olan seçmenlerin oranı giderek azalıyor. Scholz, özellikle korona ve Ukrayna krizinde çok pasif davranmakla suçlanıyor.

HÜKÜMET DE KAN KAYBETTİ

Kamuoyu yoklama şirketi Insa tarafından Alman Bild am Sonntag gazetesi adına yapılan son ankette, Scholz’dan memnun olan seçmenlerin oranı yüzde 32’ye düştü. Bu anket şirketine göre Scholz’un ilk başbakan seçildiği dönemde desteği ise yüzde 36 oranındaydı. İki ay önce Scholz’un başbakanlığı konusunda kararsızların oranı yüzde 42 iken, yaklaşık iki ay sonra Scholz’un başbakanlığından memnun olmayanların oranı yüzde 46 olarak tespit edildi. Ankete katılanların yüzde 65’i, Scholz’un korona ve Ukrayna krizinde kararlı bir şekilde hareket etmediğini düşünüyor. Üçlü koalisyon hükümetinden memnun olmayanların oranı da yüzde 56 oldu. Aynı şekilde ARD tarafından yapılan ankette de Olaf Scholz’a ilgi azaldı. Yaklaşık bir ay önce ankete katılanların yüzde 60’ı Olaf Scholz’tan memnun olduklarını söylerken, bu oran son yapılan ankette yüzde 43’e geriledi.