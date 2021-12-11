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Almanya Başbakanı Scholz, NATO'yu ziyaret etti

#Olaf Scholz#NATO#Ziyaret
Almanya Başbakanı Scholz, NATOyu ziyaret etti

Almanya'nın yeni Başbakanı Olaf Scholz resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Belçika’nın başkenti Brüksel'de NATO merkez karargahında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.

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Almanya’nın yeni Başbakanı Olaf Scholz Fransa’ya yaptığı ilk yurtdışı ziyaretinin ardından Belçika’nın başkenti Brüksel’de temaslarına devam ediyor. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüşen Scholz, ardından NATO merkez karargahında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Scholz ve Stoltenberg ortak basın toplantısı düzenlendi. Basın toplantısında konuşan Stoltenberg, “Bugün Rusya'nın Ukrayna ve çevresinde önemli askeri birikimini tartıştık. Bu durum gerilimi artırıyor ve Avrupa'da güvenliği baltalıyor. Rusya'yı gerilimi azaltmak için, Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyması için diplomasiye dönmeye çağırıyoruz" dedi.

Rusya'yı uyaran Stoltenberg, "NATO Müttefikleri, Ukrayna'ya yönelik herhangi bir saldırganlığın yüksek bir bedeli olacağı konusunda hemfikir. Muhtemel tehditlerin Rusya için ciddi siyasi ve ekonomik sonuçları vardır" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmeleri memnuniyetle karşıladıklarını aktaran Stoltenberg, Rusya'ya diyalog çağrısını yineleyerek, “NATO diyaloğa açık olmaya devam ediyor. NATO-Rusya Konseyi'nde toplanmaya hazırız. Şeffaflığı artırmak ve herhangi bir yanlış hesaplama riskini azaltmak için" dedi.

Toplantıda, küresel rekabet çağında transatlantik bağımızı güçlendirmenin önemini de ele aldıklarını aktaran Stoltenberg, AB ve NATO ilişkilerinin de ele alındığını ve yakın işbirliğine devam edileceğini yineledi.
Scholz ise, Almanya’da kurulan yeni hükümetin NATO'yu çok önemsediğini belirterek, "Herkes yeni hükümetin gündemine güven duyabilir. Ortak güvenlik için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi.

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#Olaf Scholz#NATO#Ziyaret

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