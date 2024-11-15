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Almanya Başbakanı Scholz ile Putin arasında 2 yılın ardından ilk görüşme

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#Almanya#Rusya#Olaf Scholz
Almanya Başbakanı Scholz ile Putin arasında 2 yılın ardından ilk görüşme
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2024 23:21

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 2 yılın ardından gerçekleştirdiği ilk görüşmede, Putin'e güçlerini Ukrayna'dan çekmesi ve Kiev ile “adil ve kalıcı bir barışın” yolunu açacak görüşmelere başlaması çağrısında bulundu.

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 2 yıl sonra ilk kez görüştü. Alman hükümetinden yapılan açıklamada, “Başbakan Rusya'yı adil ve kalıcı bir barışa ulaşmak amacıyla Ukrayna ile görüşmelere başlama konusunda istekli olmaya çağırdı. Almanya'nın, Rus saldırganlığına karşı savunmasında Ukrayna'yı gerektiği sürece destekleme konusundaki kesintisiz kararlılığını vurguladı” denildi.

KREMLİN GÖRÜŞMEYİ DOĞRULADI

Kremlin'den yapılan açıklamada ise, görüşmenin Berlin'in talebi üzerine gerçekleştirildiği kaydedilirken, “Putin, Scholz'a Ukrayna'daki savaşı sona erdirecek herhangi bir anlaşmanın Rusya'nın güvenlik çıkarlarını dikkate alması ve yeni bölgesel gerçekleri yansıtması gerektiğini söyledi” ifadeleri kullanıldı.

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UKRAYNA'DAN TEPKİ

Ukrayna Başkanlık Ofisi'nden ismi açıklanmayan bir yetkiliye göre, Zelenskiy, Scholz'u Putin ile telefon görüşmesi yapmaması konusunda uyardı. Ukraynalı yetkili, Reuters'a yaptığı açıklamada “Başkan bunun sadece Putin'in izolasyonunu azaltarak ona yardımcı olacağını söyledi. Putin gerçek bir barış istemiyor, bir mola istiyor” dedi.

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#Almanya#Rusya#Olaf Scholz

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