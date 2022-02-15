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Almanya Başbakanı Olaf Scholz Rusya'da

#Olaf Scholz#ALMANYA#RUSYA
Almanya Başbakanı Olaf Scholz Rusyada

Dün Ukrayna'da resmi temaslarda bulunan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, bugün Moskova'da resmi törenle karşılandı. Scholz'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme gerçekleştirip daha sonra basın toplantısı yapması bekleniyor.

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Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilimi yatıştırmak için Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan sonra bölgeyi ziyaret eden Almanya Başbakanı Olaf Scholz, dün Ukrayna’nın başkenti Kiev'den sonra bugün de Moskova’da temaslarına devam ediyor.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz Rusyada

RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

Rusya'nın başkenti Moskova'da resmi törenle karşılanan Scholz, Meçhul Asker Anıtı'na çelenk koyma törenine katıldı.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz Rusyada

POZİTİF BİR BEKLENTİ HAKİM

Almanya Başbakanı Kiev’deki temaslarında, Putin ile gerilimi yatıştırmaya yönelik bir görüşme gerçekleştireceğini belirtmiş ve Ukrayna sınırında on binlerce Rus askerinin konuşlanmasının ‘anlaşılabilir olmadığını’ kaydetmişti.

Rusya'nın dün ve bugün yaptığı açıklamalarla yumuşama belirtisi göstermesi ve Ukrayna'nın NATO üyeliğinden vazgeçebileceklerini açıklaması ile bugünkü görüşmelerin daha pozitif havada geçmesi bekleniyor.

PUTİN İLE BAŞ BAŞA GÖRÜŞECEK

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Scholz Kremlin’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek. İki liderin görüşme sonrası beraber kameralar karşısına geçmesi bekleniyor.

UZUN SÜREDİR ELEŞTİRİLERİN ODAĞINDA

Rusya-Ukrayna krizinin başladığı günden beri Almanya'nın diğer Avrupa ülkelerine göre daha temkinli davrandığı gözlerden kaçmamıştı. Ukrayna'ya silah göndermeyi reddeden ülke bir süredir eleştirilerin odağındaydı. 

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