Dünya Haberleri

Almanya Başbakanı Merz'i Pinokyo'ya benzeten emekliye soruşturma

Güncelleme Tarihi:

#Almanya#Friedrich Merz#Sosyal Medya
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2026 15:43

Almanya’nın Heilbronn kentinde yaşayan bir emekli hakkında, sosyal medya paylaşımında Başbakan Friedrich Merz’i uzun burunlu bir emoji kullanarak Pinokyo’ya benzetmesi nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Heilbronner Stimme gazetesinin haberine göre, söz konusu paylaşım nedeniyle emekli hakkında, siyasilere hakareti düzenleyen Alman Ceza Kanunu’nun 188. maddesi kapsamında işlem başlatıldığı belirtildi.

Geçen yılın ekim ayında bir temel atma törenine katılmak üzere Baden-Württemberg eyaletine gelen Başbakan Merz için alınan güvenlik önlemleri hakkında Heilbronn Polis Merkezi’nin Facebook üzerinden bilgilendirme yaptığı, şehirde yaşayan bir emeklinin ise bu paylaşıma yorum yaptığı ifade edildi.

PİNOKYO HEİLBRONN'A GELİYOR

Polisin paylaşımına esprili yanıt verdiği aktarılan emeklinin, uzun burunlu bir emoji ekleyerek "Pinokyo Heilbronn’a geliyor." şeklinde yorum yazdığı belirtildi.

Haberde, paylaşımdan yaklaşık iki ay sonra emekliye polisten mektup gönderildiği ve Alman Ceza Kanunu’nun 188. maddesi uyarınca hakaret şüphesiyle soruşturma başlatıldığının bildirildiği kaydedildi.

HERKES ŞAKA ZANNETTİ

Gazeteye açıklamada bulunan emekli, gelen mektupla şaşkına döndüğünü belirterek, şikayetten arkadaşlarına ve tanıdıklarına söz ettiğinde herkesin bunun bir şaka olduğunu düşündüğünü söyledi.

Heilbronn Polis Merkezi sosyal medya ekibinin emekli hakkında şikayette bulunduğu aktarılan haberde, dava açılıp açılmayacağına ise yapılacak inceleme sonucunda karar verileceği belirtildi.

