Almanya Başbakanı Merz'den Orta Doğu itirafı

Haberin Devamı

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung gazetesine verdiği röportajda, "(ABD Başkanı Donald) Trump, Orta Doğu'da güçlü olanın istediği gibi baskıyı artırdığı bir siyaset izleyerek çok şey başardı. Güç siyasetinin yerine diyaloğa dayanan Avrupa dış politika vizyonunun sonunu mu görüyoruz?" şeklindeki soruya, "Kurallara, uluslararası hukuka dayalı çok taraflı düzenin geçici olarak sonunun yaşandığı" şeklinde yanıt verdi.

Birçok yerde, güçlü olanın hakkının geçerli olduğu bir dönemde olunduğunu savunan Merz, şöyle konuştu:

"Buna rağmen AB’ye yöneltilen suçlamalar yersizdir. İstemiş olsak bile, Orta Doğu'daki olayları belirleyici bir şekilde etkileyemezdik. Avrupa'da kim, İran'ın nükleer silah programını durdurmak için sığınak delici silahlara sahip? Kim, savaşın taraflarını ateşkese zorlayacak imkana sahip? Bizim aramızda, Hamas’ı sadece silahsızlandırmakla tehdit etmeyip onları gerekirse bunu uygulamaya geçirebilecek imkanlara sahip olan kim var? Gücün yeniden daha büyük rol oynadığı ve kurallara dayalı sözleşmelerin arka plana düştüğü bir geçiş dönemindeyiz."

Haberin Devamı

Merz, Almanya’nın muhtemelen hem İsrail hükümetiyle hem de Arap ülkeleriyle çok iyi uyum içinde çalışabilecek Avrupa’da tek ülke olduğunu savunarak, "Burada tarafsız bir arabulucu olmadığımız, aksine İsrail’in yanında kararlı bir şekilde durduğumuz her zaman nettir." dedi.

İsrail'in güvenliğinin her zaman Alman dış politikasının bir parçası olduğunu ve böyle kalacağını belirten Merz, her Alman hükümetinin Orta Doğu'daki durum ışığında, İsrail’in güvenliğine ilişkin sorumluluğunu en iyi şekilde nasıl yerine getirebileceğini yeniden değerlendirmesi gerektiğini kaydetti.

İç politikaya ilişkin açıklamalarda da bulunan Merz, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partili bazı siyasetçilerin, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) ile ilişkilerin normalleşmesi gerektiği yönündeki taleplerine tepki gösterdi.

AfD’yi gelecek dönemde yapılacak seçim kampanyalarında "ana rakip" olarak nitelendiren Merz, "AfD ile aramızdaki farklılıkları daha da net ortaya koyacağız." diye konuştu.

Haberin Devamı

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı da olan Merz, CDU/CSU ile AfD’nin farklı siyasi görüşlere sahip olduğunu ifade ederek, "AfD, sürekli gündeme getirdiği 'uzatılan el' ile aslında bizi yok etmek istiyor. Zaten bunu kendisi de söylüyor." şeklinde konuştu.

Almanya Başbakanı Merz ayrıca Avrupa'nın en güçlü konvansiyonel ordusunu kurmak istediğini yineleyerek, bunun Almanya'nın ortakları ve müttefikleri tarafından da beklenildiğini kaydetti.