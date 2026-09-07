Almanya Başbakanı Merz'den istifa sorusuna dikkat çeken yanıt: AfD'nin zaferi derin şok etkisi yarattı

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Almanya Başbakanı ve CDU Genel Başkanı Merz, partisinin Berlin'deki Federal Yönetim Kurulu toplantısının ardından Saksonya-Anhalt Başbakanı Sven Schulze ile ortak basın toplantısı yaptı.

Sonucun demokratik kuralların parçası kabul edilmesi gerektiğini belirten Merz ancak hiçbir şey olmamış gibi gündelik işlere dönülemeyeceğini ifade etti.

Seçim sonucuna ilişkin Merz, "Hepimiz derin bir şok içindeyiz. Böyle bir sonuç beklemiyorduk." diye konuştu.

AfD Eş Genel Başkanı Alice Weidel (solda) ve AfD'nin Saksonya-Anhalt başbakan adayı Ulrich Siegmund (ortada)

'VAZGEÇMEK BİR SEÇENEK DEĞİL'

"Kişisel sonuçları" göz önünde bulundurup bulundurmadığına ilişkin soru üzerine Merz, "Vazgeçmek, benim için bir seçenek değil." dedi.

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Ülkesine karşı kişisel sorumluluğunun bilincinde olduğunu kaydeden Merz, bu sorumluluğu yerine getirmekte kararlı olduğunu söyledi.

Merz, seçim sonucunun ardından Almanya'nın köklü reformlara ihtiyaç duyduğunu ve hükümetin aldığı kararları ve gerekçelerini halka daha iyi anlatması gerektiğini dile getirdi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz

'EN AĞIR YENİLGİ'

İnsanların siyasi tutumlarını değiştirebilmesinin demokrasinin özü olduğunu dile getiren Merz, "Oylamaya açık olmayan bir şey var, o da birlikte yaşama kurallarımız ve anayasada güvence altına alınan değerlerdir." ifadelerini kullandı.

Merz, "Bu, CDU'nun yıllardır hatta on yıllardır aldığı en ağır seçim yenilgisidir." açıklamasını yaptı.

Almanya'nın tarihinden kaynaklanan özel sorumluluk taşıdığını vurgulayan Merz, ülkenin siyasi ve anayasal düzenini korumayı sürdüreceklerini vurguladı.

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AFD'NİN SEÇİM ZAFERİ

AfD, Saksonya-Anhalt'ta düzenlenen eyalet meclisi seçimlerini yüzde 43,8 oy alarak kazandı ancak tek başına iktidara gelmesi için gerekli çoğunluğa ulaşamadı. Eyalet seçim kurulunun açıkladığı geçici resmi sonuçlara göre AfD, oyların yüzde 43,8'ini alarak açık farkla birinci oldu.

AfD, 2021 seçimindeki yüzde 20,8'lik oy oranının iki katından fazlasını alarak eyalet meclisi seçiminde elde ettiği en güçlü sonucu elde etti. Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU), 2021'e göre 19,9 puan kaybederek yüzde 17,2 oyla ikinci sırada kaldı. Bir önceki seçime göre oyunu 0,9 puan artıran Sosyal Demokrat Parti (SPD) ise yüzde 9,3 ile seçimi üçüncü sırada bitirdi.