Almanya Başbakanı Merz'den dikkat çeken Türkiye açıklaması: Kritik bir rol oynuyor

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Berlin’de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği ortak basın toplantısında, GKRY’nin 2026’nın başında üstleneceği AB dönem başkanlığını, Ukrayna’daki gelişmeleri ve AB’nin Türkiye ile ilişkilerini ele aldıklarını söyledi.

“TÜRKİYE KRİTİK BİR ROL OYNUYOR”

Değişen jeopolitik koşulların Türkiye ile daha yakın iş birliğini zorunlu hale getirdiğini vurgulayan Merz, Türkiye’nin Avrupa güvenlik mimarisinde ve özellikle Gazze’deki ateşkes müzakerelerinde “kritik bir rol” üstlendiğini belirtti.

“Jeopolitik durum karşısında Türkiye ile iş birliğinin gerekliliğini vurguladım.” diyen Merz, Ankara’ya yaptığı ziyarete ilişkin de bilgi verdiğini ve Türkiye ile AB arasında yakınlaşmayı sağlayacak farklı seçenekleri görüştüklerini aktardı.

KIBRIS İÇİN ALMANYA’DAN ARABULUCULUK MESAJI

Başbakan Merz, görüşmede Kıbrıs adasındaki durumu da ayrıntılı şekilde değerlendirdiklerini ifade etti. Hristodulidis’in kendisinden, adanın bölünmüşlüğünü adım adım aşmak için Almanya’nın Türkiye ile olan iyi ilişkilerini kullanarak sürece katkıda bulunmasını istediğini söyledi.

Bu konuda farklı seçenekler üzerinde görüştüklerini belirten Merz, GKRY’nin AB dönem başkanlığı sırasında atılabilecek somut bir öneriyi değerlendirdiklerini ve bunu “ilgiyle karşıladığını” dile getirdi.

Merz, Alman hükümetinin bu sürece aktif şekilde katılmaya hazır olduğunu belirterek, “Ankara ziyaretimden bahsettim ve şimdi önümüzdeki haftalarda ilk küçük adımları atmaya çalışacağız. Çalışanlarımla birlikte bu görevi üstlenmeye ve adanın bölünmüşlüğünün en azından bazı alanlarda adım adım aşılabilmesi için burada yardımcı olmaya hazırım.” dedi.

ANKARA İLE YENİ İŞ BİRLİĞİ ALANLARI

Merz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede savunma, ekonomi ve enerji güvenliği gibi birçok alanda yeni iş birliği adımlarını ele aldıklarını da aktardı.

Türkiye’nin NATO müttefiki ve bölgesel bir güç olduğunu hatırlatan Merz, buna rağmen AB üyeliğinin “belirlenmiş siyasi kriterlerin karşılanmasına bağlı olduğunu” tekrar vurguladı.

GKRY’DEN “YAPICI YAKLAŞIM” MESAJI

Merz, GKRY’nin Ocak ayında devralacağı AB dönem başkanlığı öncesinde Türkiye ile ilişkilere yönelik “yapıcı bir yaklaşım” sergilediğini belirtti.

Hristodulidis ise dönem başkanlığı sürecinde hem Kıbrıs müzakerelerinde hem de AB–Türkiye ilişkilerinde “karşılıklı fayda sağlayan sonuçlar” elde etmeyi hedeflediklerini söyledi.